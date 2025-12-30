Corse Sa-Av sospese, Codacons invierà diffida a Busitalia e Sita Sud

Il CODACONS Campania segnala la soppressione di tutte le corse che collegano Avellino a Salerno nei giorni lavorativi del 29 e 30 dicembre 2025, operate da Busitalia e Sita Sud.

La situazione appare particolarmente lampante in questi giorni, poiché, a fronte della chiusura delle scuole e dell’Università, si è evidentemente ritenuto di non dover garantire il servizio, nonostante la presenza di numerosi lavoratori che quotidianamente utilizzano tali collegamenti per raggiungere Salerno per motivi professionali.

I collegamenti risultano insufficienti e limitati a fasce orarie ristrette, con un disagio assolutamente evidente per lavoratori, lavoratrici e famiglie. Si evidenzia, peraltro, che anche in condizioni ordinarie le corse risultano già poche e non adeguatamente garantite, rendendo strutturale una criticità che in questi giorni ha assunto carattere particolarmente grave.

Il Presidente Avv. Matteo Marchetti dichiara: “è una cosa inaudita. Centinaia di lavoratori lasciati a piedi solo perché le scuole e le università sono chiuse. Le corriere in paesi africani, con tutto il rispetto per l’Africa, funzionano meglio. Possibile che ancora non siamo a conoscenza di chi sarà il prossimo assessore regionale per i trasporti a cui poterci rivolgere?”

Il CODACONS Campania provvederà a diffidare formalmente Busitalia e Sita Sud per il disagio arrecato agli utenti e per la mancata garanzia di un servizio di trasporto pubblico adeguato nei giorni lavorativi.

