Corse Sa-Av sospese, Codacons invierà diffida a Busitalia e Sita Sud

Il CODACONS Campania segnala la soppressione di tutte le corse che collegano Avellino a Salerno nei giorni lavorativi del 29 e 30 dicembre 2025, operate da Busitalia e Sita Sud.
La situazione appare particolarmente lampante in questi giorni, poiché, a fronte della chiusura delle scuole e dell’Università, si è evidentemente ritenuto di non dover garantire il servizio, nonostante la presenza di numerosi lavoratori che quotidianamente utilizzano tali collegamenti per raggiungere Salerno per motivi professionali.
I collegamenti risultano insufficienti e limitati a fasce orarie ristrette, con un disagio assolutamente evidente per lavoratori, lavoratrici e famiglie. Si evidenzia, peraltro, che anche in condizioni ordinarie le corse risultano già poche e non adeguatamente garantite, rendendo strutturale una criticità che in questi giorni ha assunto carattere particolarmente grave.
Il Presidente Avv. Matteo Marchetti dichiara: “è una cosa inaudita. Centinaia di lavoratori lasciati a piedi solo perché le scuole e le università sono chiuse. Le corriere in paesi africani, con tutto il rispetto per l’Africa, funzionano meglio. Possibile che ancora non siamo a conoscenza di chi sarà il prossimo assessore regionale per i trasporti a cui poterci rivolgere?”
Il CODACONS Campania provvederà a diffidare formalmente Busitalia e Sita Sud per il disagio arrecato agli utenti e per la mancata garanzia di un servizio di trasporto pubblico adeguato nei giorni lavorativi.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.