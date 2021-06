Alla scoperta dell’Aglianicone, 3 e 4 luglio a Castel San Lorenzo.

Alla scoperta dell’Aglianicone, il padre genetico del ben più noto Aglianico, attraverso la wine Experience organizzata nel Cilento nei giorni del 3 e 4 luglio.

Grazie all’unione dell’intero comparto, capitanato da Nello Gatti (Wine Professional e autore del blog lambasciatore.it ) ed il Presidente del Consorzio Terre dell’Aglianicone, Ciro Macellaro, i due sono riusciti a costituire una vera e propria squadra di lavoro per offrire a 10 influenti comunicatori del vino un’esperienza sulle tracce dell’Aglianicone.

Partiranno da Salerno e le visite saranno costellate da tappe archeologiche e turistiche, unendo in un solo connubio l’enoturismo della costa sud campana, fino ad attraversare l’entroterra presso la Capitale dell’antico autoctono, Castel San Lorenzo. A completare lo scenario, pasti tipici e folkore cilentano forniranno ai 10 messaggeri venuti da tutta Italia un ottimo motivo per promuovere e consigliare una vacanza in CIlento, una terra che aldilà del mare, offre anche spettacolari siti turistici ed ottimo vino.