4a edizione dei TheFork Awards al via, tutte le novità, le nominations degli chef, nomination per Oltremare di Maiori e per Volta del Fuenti.

Quali sono i nuovi ristoranti da provare secondo i più grandi Chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno con un nuovo chef o grazie a una nuova gestione? Da queste domande nasce la missione dei TheFork Awards, il progetto concepito e curato da TheFork, app leader nella prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. Lanciati nel 2018, si tratta dell’espressione più viva della vicinanza di TheFork alle realtà sempre in divenire della ristorazione italiana. Un’iniziativa che punta a dare spazio e visibilità alle novità del settore e a individuare i ristoranti più promettenti del nostro panorama gastronomico. Dei circa 200 ristoranti selezionati negli anni ben 24 hanno conquistato almeno una stella MICHELIN a seguito della propria partecipazione ai TheFork Awards e molti altri sono stati menzionati nella Rossa o in altre prestigiose guide. In particolare dei 64 ristoranti nominati per l’edizione 2021, 7 hanno ricevuto una stella MICHELIN, uno il riconoscimento di Bib Gourmand e 22 la menzione.

Le novità

Dopo il successo delle passate edizioni, quest’anno i TheFork Awards tornano con la stessa meccanica ma non mancano entusiasmanti novità tra le quali un concept fortemente legato al tema del futuro della ristorazione a 360° che verrà raccontato anche attraverso un cortometraggio prodotto da TheFork e Identità Golose. Inoltre, è in questa cornice che TheFork inaugurerà un osservatorio annuale in collaborazione con Format Research che mira a monitorare i trend delle nuove aperture in Italia e i cui risultati saranno presentati durante la conferenza stampa di lancio dei TheFork Awards il 3 ottobre presso l’hub Identità Golose Milano powered by TheFork. Infine un’importante novità: un premio speciale dedicato al ristorante che meglio avrà saputo raccontarsi sul web e sui social media. La giuria tecnica che conferirà questo riconoscimento è formata da alcuni talent dell’agenzia Realize Networks, partner ufficiale dei TheFork Awards, che saranno poi presenti all’evento finale per consegnare in prima persona il premio.

Perché votare e come farlo

La prima fase dei TheFork Awards prevede come sempre la formazione della Giuria di Top Chef: quest’anno sono 55 le personalità coinvolte da Identità Golose e TheFork – nomi del calibro di Massimo Bottura, Cristina Bowerman, Carlo Cracco e i Fratelli Cerea, solo per citarne alcuni – ai quali è stato chiesto di segnalare le più convincenti nuove aperture o gestioni del periodo ottobre 2021-agosto 2022 (i nomi della giuria sono consultabili al link https://www.theforkrestaurantsawards.it/giuria/). La rosa dei ristoranti nominati ammonta a 46, già consultabili sul sito dedicato. La seconda fase prevede la votazione della Giuria Popolare ovvero gli utenti di TheFork e rappresenta l’unicum dei TheFork Awards. Da oggi e fino al 3 ottobre 2022 è possibile votare la propria insegna preferita sul sito www.theforkrestaurantsawards.it e contribuire così a definire la short list dei 10 ristoranti più votati e il People’s Choice Award, il premio che riceverà il ristorante con più preferenze. Inoltre, votando si parteciperà al concorso dedicato all’iniziativa e si potrà vincere una delle 50 Gift Card di TheFork da 50€ in palio o due posti all’esclusiva cena di gala. Proprio quest’ultima costituisce la fase conclusiva dell’iniziativa: l’evento di premiazione vero e proprio che quest’anno avrà luogo il 25 ottobre presso gli IBM Studios di Milano. Anche per l’edizione 2022 a firmare la cena di gala sarà un celebre Chef stellato il cui nome verrà rivelato durante la conferenza stampa del 3 ottobre – continuando così una tradizione partita con i Fratelli Cerea e Davide Oldani nel 2018, Cristina Bowerman, Antonello Colonna e Moreno Cedroni nel 2019 e Enrico Bartolini nel 2021.

Per votare bastano i seguenti tre passaggi:

andare sul sito www.theforkrestaurantsawards.it e cliccare su “Vota ora”; scegliere il ristorante che si vuole sostenere tra i 46 nominati; una volta atterrati sulla scheda del ristorante, inserire nel box in alto la stessa e-mail utilizzata sul proprio account di TheFork e cliccare su “Vota”.

Ristoranti: le migliori novità del 2022 secondo i TheFork Awards

I Top Chef coinvolti da TheFork e Identità Golose hanno selezionato 46 nuove aperture e nuove gestioni del periodo ottobre 2021-agosto 2022 distribuite in tutta Italia con ben 15 regioni rappresentate su 20: 28 insegne al Nord, 10 fra Sud e Isole e 6 al Centro. In particolare la regione con il maggior numero di ristoranti nominati è la Lombardia, con ben 11 nomi tra Milano e le province di Brescia, Bergamo e Como. Segue l’Emilia-Romagna con 6 insegne tra Modena, Ferrara e le province di Reggio Emilia e Piacenza. Molte le tipologie di ristoranti e cucine: le categorie più rappresentate sono quelle del fine dining e della cucina contemporanea ma non mancano trattorie, cucine tradizionali rivisitate e etniche come colombiana, giapponese e addirittura peruviana-giapponese.

ABRUZZO

Futura Ristorante, Chieti

Nominato dalla Chef Caterina Ceraudo

BASILICATA

La Gattabuia , Matera

Nominato dalla Chef Caterina Ceraudo

Mezzamaro, Matera

Nominato dallo Chef Vitatonio Lombardo

Nominato dallo Chef Vitatonio Lombardo

CAMPANIA

Bistrot Quartuccio , Castellammare di Stabia

Nominato dallo Chef Alfonso Caputo

MM Lounge Restaurant, Torre del Greco

Nominato dallo Chef Salvatore Bianco

Nominato dallo Chef Salvatore Bianco

Oltremare, Maiori

Nominato dallo Chef Ernesto Iaccarino

Nominato dallo Chef Ernesto Iaccarino

Volta del Fuenti al Giardini del Fuenti, Vietri sul Mare

Nominato dallo Chef Rocco De Santis

Nominato dallo Chef Rocco De Santis

EMILIA-ROMAGNA

Ad Maiora , Modena

Nominato dalla Chef Isa Mazzocchi

Brododigò, Ferrara

Nominato dalla Chef Karime Lopez

Nominato dalla Chef Karime Lopez

IO, Piacenza

Nominato dallo Chef Alfio Ghezzi

Nominato dallo Chef Alfio Ghezzi

, Piacenza Nominato dallo Locanda del Falco , Gazzola

Nominato dagli Chef Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti

Locanda Sensi, Rivergaro

Nominato dallo Chef Davide Oldani

Nominato dallo Chef Davide Oldani

, Rivergaro Nominato dallo Osteria del Viandante, Rubiera

Nominato dallo Chef Luca Marchini

FRIULI-VENEZIA GIULIA

L’Osteria al Castello di Buttrio, Buttrio

Nominato dallo Chef Riccardo Gaspari

LAZIO

Pulejo, Roma

Nominato dallo Chef Francesco Apreda

LIGURIA

Balzi Rossi, Ventimiglia

Nominato dallo Chef Valentino Cassanelli

LOMBARDIA

MARCHE

Casa Bertini, Recanati

Nominato dallo Chef Davide Palluda

PIEMONTE

Azotea , Torino

Nominato dallo Chef Matteo Baronetto

Fàula del Casa di Langa, Cerreto Langhe

Nominato dagli Chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani

Nominato dagli Chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani

La Gallina del Villa Sparina, Gavi

Nominato dallo Chef Antonio Guida

Nominato dallo Chef Antonio Guida

PUGLIA

Ognissanti, Trani

Nominato dalla Chef Isabella Potì

SARDEGNA

Liberty, Sassari

Nominato dallo Chef Salvatore Camedda

SICILIA

Charleston , Palermo

Nominato dallo Chef Pino Cuttaia

Le Calette, Cefalù

Nominato dalla Chef Martina Caruso

Nominato dalla Chef Martina Caruso

TOSCANA

TRENTINO-ALTO ADIGE

UMBRIA

Alma Errante , Trevi

Nominato dallo Chef Maicol Izzo

, Trevi Nominato dallo Une, Foligno

Nominato dagli Chef Francesco e Salvatore Sodano, Anthony Genovese e Mauro Uliassi

VENETO