La Ceramica di Vietri finisce su National Geographic

a cura della Pro Loco Vietri sul Mare

Articolo:

Laddove Amalfi è nota per i limoni, la città di Vietri sul Mare produce ceramiche popolari che vedrai lungo tutta la costa. Tra gli artisti c’è Mirkò, che utilizza l’argilla rossa locale e gli smalti tradizionali per produrre opere in stile Picasso dipinte su vasi, lampade e piastrelle.

“La maggior parte dei ceramisti qui fa stoviglie, ma io volevo fare arte”, dice con orgoglio.

Ci è riuscito; le sue opere vengono vendute per migliaia di dollari negli Stati Uniti, mentre il Ministero degli Esteri italiano ne ha appena acquisita una all’inizio di quest’anno. Ma attribuisce il suo successo alla Costiera Amalfitana. “Incontri persone qui. Se fossi nato in Molise, non sarei arrivato a New York», racconta. “Questa è la costa dei miracoli”. Non posso essere in disaccordo.