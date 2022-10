1943-44 il Sud tra guerra e resistenza, mostra fotografica all’Alfano I.

Sessantotto pannelli per raccontare, attraverso le immagini e le didascalie, come il meridione, lungi dall’essere un corpo separato dal resto dell’Italia, contribuì, in modo non secondario, alla costruzione della Repubblica nata dalla Resistenza, nelle cui vicende la città di Salerno ha avuto un ruolo fondamentale, in quanto sede di governo italiano dall’11 febbraio al 15 luglio 1944.



Questa l’anima di “1943.44. Il sud tra guerra e Resistenza”, la mostra a cura del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale che il Liceo Alfano I ospiterà da mercoledì 12 ottobre fino a febbraio 2023.



MAGGIORI DETTAGLI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA IN PROGRAMMA

MARTEDÌ 11 OTTOBRE ALLE 10 PRESSO L’AULA MAGNA DEL LICEO ALFANO I

Intervengono: Nicola Oddati, Presidente dell’Associazione Parco della Memoria della Campania, Antonio Palo, Direttore del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale, la Dirigente dell’Alfano I Elisabetta Barone.