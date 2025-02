Yamaha presenta le nuove TRACER 9 e TRACER 9 GT 2025

(Adnkronos) –

Yamaha ufficializza l'arrivo sul mercato di TRACER 9 e TRACER 9 GT che rappresentano il modo più versatile ed entusiasmante di viaggiare. Per il 2025, i due modelli si rinnovano e fanno un passo in avanti verso il futuro integrando dotazioni tecnologiche mai viste prima e ridefinendo le aspettative nella classe Touring. Entrambi le moto sono equipaggiate con un cruscotto TFT da 7" e sono dotate di modalità di guida personalizzabili grazie al sistema YRC (Yamaha Ride Control), completamente integrato con la piattaforma inerziale IMU a sei assi. I clienti possono scegliere ben 3 modalità preinstallate e programmare due mappe personalizzate tramite menù sul cruscotto o app MyRide.

Le ruote di TRACER 9 e TRACER 9 GT sono più leggere (peso ridotto di circa 500gr) e resistenti, questo a favore di un notevole impatto sull’agilità e l’inserimento in curva e offrendo una maggiore efficienza nei consumi di carburante. Il modello TRACER 9 GT monta poi soluzioni tecniche di assistenza al pilota come le sospensioni elettroniche, il cruise control, il parabrezza regolabile elettricamente e le manopole riscaldate sul manubrio. Inoltre, di serie su TRACER GT troviamo il sistema smart key, che consente accensione della moto, apertura e chiusura centralizzata di tutte le funzioni, tra cui le borse laterali rigide di serie, senza l’utilizzo di una chiave fisica. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

