Will chiude la tappa a Pollica parlando con i giovani di sostenibilità e innovazione sociale.

Si è conclusa la tappa locale del tour di Will, community online che conta oltre 1 milione di followers tra Instagram e Facebook, fenomeno social ed editoriale nato nel 2020, impegnato in queste settimane in un viaggio di ascolto in Italia, Will Meets.

Nella serata di mercoledì 7 luglio il team di Will ha incontrato e ascoltato una ventina di ragazze e ragazzi del territorio: ne è nato uno stimolante dibattito su quali siano le priorità per uno stile di vita e di consumo sostenibili e su quale futuro i giovani immaginino per l’Europa. Teatro dell’evento è stato il Castello Principi Capano di Pollica, sede del Paideia Campus, progetto del Future Food Institute, Comune di Pollica e Centro studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo”. Il Paideia Campus è il nuovo polo internazionale dedicato alla formazione, alla ricerca, alla sperimentazione e all’innovazione sul tema dell’ecologia integrale, che vede nel concetto di Dieta Mediterranea una delle sue più concrete manifestazioni.

«Profumo di macchia mediterranea, inclusione e futuro. Questi sono gli aromi che abbiamo respirato ieri sera grazie al team di Will, che abbiamo ospitato con immenso piacere. Ancora una volta ci siamo ricordati di quanto sia importante costruire una rete sociale sana e resiliente per affrontare le sfide che ci aspettano. E ancora una volta lo abbiamo fatto parlando di Dieta Mediterranea, perché essa già racchiude nel ventaglio di valori anche l’importanza di riti, tradizioni, convivialità e socialità, presupposti senza i quali non si può parlare di innovazione responsabile ed inclusiva». Ha dichiarato Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute, fondato nel 2014 a Bologna, con sedi a San Francisco, Tokyo e Shanghai, oggi un intero ecosistema che fa della food innovation uno strumento chiave per affrontare le grandi sfide del futuro e sostenere l’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite; parlando al mondo, ma valorizzando il territorio partendo dall’Italia.

«Ripartire dai giovani che ogni giorno vivono e respirano l’aria mediterranea – aggiunge Roversi – è stato proprio l’impegno che ci prendemmo durante la fase di definizione del progetto “Paideia Campus”, per stimolare un cambiamento dal basso che tenga conto delle necessità, le aspirazioni e le passioni delle nuove generazioni, coloro che prenderanno in mano il mondo che è stato lasciato loro e avranno la responsabilità di custodirlo attivamente per le generazioni a venire».

«Sono molto felice di avere incontrato la community a Pollica, una community fatta non solo di giovani, ieri sera, ma composta da diverse generazioni – ha dichiarato Alessandro Tommasi, fondatore e CEO di Will – Una signora ieri sera ci ha detto: “Avevo smesso di farmi domande, me ne vado con una voglia di futuro”. Questo è il senso del nostro tour».

Il progetto Will Meets si svolge in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia, impegnato a sua volta a stimolare la partecipazione all’iniziativa della Conferenza sul futuro dell’Europa, piattaforma lanciata dall’Unione Europea per consultare i cittadini e consentire loro di condividere le proposte per il futuro dell’UE.

Maurizio Molinari, responsabile media del Parlamento europeo in Italia, ha commentato: «Il Parlamento europeo è in prima linea per lo sviluppo economico e delle aree rurali. Su questo e su molti altri temi invitiamo i giovani e tutti cittadini, a partire da quelli che Will incontrerà in questo viaggio, a contribuire con idee e iniziative sulla piattaforma della Conferenza sul Futuro dell’Europa perché l’Europa delle prossime generazioni la costruiamo solo insieme».

Il viaggio, che ha già fatto tappa in Puglia, Calabria e Sicilia, prosegue ora a Napoli e a Roma e si concluderà al Nord ai primi di agosto. Tutte le tappe verranno raccontate live sui canali social di Will.