La Salernitana dopo i 100 anni, il libro di Alfonso Pierro.

Un racconto dei fatti attraverso le voci dei protagonisti e un’attenta ricerca storica degli articoli apparsi sui più importanti quotidiani nazionali e locali.



Non mancano ricordi ed emozioni vissute in prima persona dall’autore Alfonso Pierro e interviste esclusive ai calciatori che hanno fatto la storia della Salernitana come Pierino Prati, Mario Sestili, Delio Rossi, Roberto Breda, David Di Michele e tanti altri.

Tra i vari contributi al volume, oltre alle prime due storiche promozioni in serie A, il racconto dettagliato dell’intera era Lotito-Mezzaroma: gli ultimi anni della nuova gestione, con un focus dedicato alla vittoria del campionato di Lega Pro nell’anno calcistico 2014-2015 e la prima avventura in serie B della nuova presidenza.

E ancora, un capitolo sulla storica vittoria allo stadio Partenio nel derby contro l’Avellino, dove la Salernitana, in rimonta, vinse la partita con un clamoroso 2-3, facendo entrare nella leggenda il calciatore Minala, autore del gol della vittoria al minuto 96.

Infine, un approfondimento sull’ultima impresa del 10 maggio 2021 che ha decretato la terza storica promozione della squadra nella massima categoria.



La Salernitana dopo i 100 anni, libro imperdibile per gli appassionati, è l’edizione ampliata e aggiornata del volume Salernitana prima dei 100 anni (2018) pubblicata da Edizioni NPE.