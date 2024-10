Weekend di danza in Sala Pasolini

Questo fine settimana la rassegna di danza contemporanea “Incontri”, curata da Antonella Iannone, si sposta alla Sala Pasolini a Salerno. Sabato 5 ottobre 2024, alle ore 21, la compagnia Zerogrammi presenta “Magnificat”.

Con questa coreografia Amina Amici prosegue lo studio sulla figura della Vergine Maria, attraverso uno sguardo laico, in una duplice ricerca: quella sul femminile e quella sulla scrittura coreografica a partire da studi e suggestioni pittorico-iconografiche.

Ci si domanda cosa potesse pensare intimamente Maria, cosa abbia potuto provare in seguito a eventi di vita così straordinari, e infine, come tutto questo si sia inscritto nel suo corpo.

Domenica 6 ottobre 2024, alle ore 18.30, doppia compagnia. Si inizia con Movimento Danza in “Place is the space”, la coreografia di Gabriella Stazio la coreografia nasce in assenza di musica, con una propria andatura, ritmica, autonoma, un proprio ritmo interno. Il ritmo dei corpi. La ricerca dello spazio come luogo in cui il movimento accade. Come luogo delle relazioni. Come luogo per essere se stessi. All’interno ed all’esterno. Una coreografia rigorosa in cui nulla è improvvisato eppure aperta e che lascia spazio all’Instant Composition degli interpreti. Il significato di quello che facciamo è negli occhi di chi guarda.

L’ARB Dance Company presenta “NJRD” [Not just right dance], idea e coreografia di Marco Munno, che è la discesa verso la consapevolezza di un mondo parallelo nel quale siamo tutti profondamente immersi. In questo lavoro la danza diventa il linguaggio attraverso il quale raccontare come ci sentiamo soli, oppressi, guidati da percezioni distorte e pensieri fuorvianti, in eterna ricerca di una condizione più̀ soddisfacente che ci faccia sentire meglio. Proviamo a instaurare connessioni con gli altri cercando in loro una forma di salvezza, tentando continuamente di dare voce a emozioni incomprensibili.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI. Il 19 ottobre è ospite Cornelia danza “Hybridus” mentre il 20 TPO è porta in scena “Melodia”. Il 9 novembre c’è una doppia al Teatro Diana di Nocera Inferiore con ARB Dance Company “Confusione” e Dance Studio; il giorno dopo (10 novembre) Incontri si posta nella provincia Sud di Salerno e precisamente al Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina dove Borderline Danza propone “Sacre”; il 15 maggio la compagnia che fa capo al coreografo e danzatore Claudio Malangone è al Centro Sociale di Salerno per una matinée pensato per le scuole con la coreografia dal titolo “Thread”. Il 19 novembre si va al Piccolo Teatro del Giullare con l’Akerusia Danza in “Deviazione della rondine” per chiudere l’edizione 2024 con le ultime due date in programma alla Sala Pasolini a Salerno: il 23 novembre Luca Signoretti Dance Company è in scena con “The other me”, mentre il 24 novembre la compagnia ResExtensa affida all’arte tersicorea il suo “Onde”.

Per info campaniadanza@tiscali.it – 3512398684