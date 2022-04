Walter Di Bello in concerto a Battipaglia sabato 9.

Aspettando l’uscita del suo prossimo album, Walter Di Bello, cantante e compositore italo-britannico di stanza in Cilento, torna a portare la sua musica in giro, dal vivo. Già membro dei Vibrazione Positiva, Walter Di Bello pubblica negli anni vari lavori, fra cui l’album d’esordio “The right thing to do” e l’EP “Acoustic soul”. Fra le sue ultime uscite, i singoli “Your rays”, “My age” e “Our race”. Walter è pronto a tornare ad esibirsi, e lo fa da una location di tutto rispetto: quella di Oli e vini, a Battipaglia (SA), sabato 9 aprile. Quello da Oli e vini sarà un concerto peculiare: una location per pochi intimi, dove si suonerà senza amplificazione, a contatto diretto con il pubblico, come fosse una serata fra conoscenti, ma dedicata all’ascolto dei brani di Walter Di Bello. «L’esperienza dell’unplugged è molto vicina a quella che è la mia natura di compositore e songwriter. Una location come quella di Oli e vini, accogliente e con poche persone, lì per ascoltare e immergersi completamente nella musica, permette un contatto con il calore del pubblico che difficilmente potresti avere in altri contesti. Ringrazio i ragazzi di Radio Booonzo e la famiglia BTL Booking, che sta proponendo il mio progetto in stupende realtà come questa di Oli e vini». EVENTO FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/s/walter-di-bello-liveunplugged-/2130643340447170/ “My age” live acoustic

https://www.youtube.com/watch?v=KD5V9wgyodI