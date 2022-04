Doppio weekend di medaglie per la scherma salernitana.  Ancora successi per lo  storico “Club Scherma Nedo Nadi”  di Salerno.

Il “Club Scherma Nedo Nadi” si piazza ancora ai vertici delle competizioni che hanno visto protagonisti per due settimane i giovani e talentuosi atleti della Società. La prima sfida si è svolta al “PalaExpo” di Piacenza, con una trasferta che inizialmente sembrava minata da molteplici infortuni ma che poi ha trovato la giusta via per il successo quando proprio le difficoltà hanno unito i ragazzi, che questa volta salivano in pedana a squadre. La prova femminile ha visto competere il team composto da Ludovica Picarone, Alessandra Calvanese e Alessandra Vinciguerra: le ragazze, per la prima volta insieme, hanno affrontato una gara complessa ma hanno saputo sostenersi e trovare la forza tutte insieme, conquistando con determinazione la promozione nella categoria B2. La squadra di spada maschile, composta dal maestro Carlo Gallo, Vincenzo Vinciguerra, Manuel Heim e Davide Triggiano, già medagliata d’argento la settimana precedente, conquista il terzo gradino del podio nel Campionato a Squadre Nazionale Extra Serie, confermando la classifica di gara iniziale che li vedeva ai primi posti. E’ proprio il maestro Carlo Gallo, costretto a tingersi di biondo per festeggiare il risultato, che apre il successivo weekend di successi a Benevento, in occasione della Coppa Italia Regionale che vale la qualifica alla Coppia Italia Nazionale Assoluti in programma il prossimo Maggio ad Ancona. Il maestro, trainato dall’entusiasmo e dall’energia degli atleti della Società, conquista con esperienza e strategia la medaglia d’oro, regalando una grande soddisfazione al Club e confermando la validità tecnica e la forza d’animo di chi ne fa da mentore. Nello stesso giorno, Alessandra Calvanese sfiora il podio nonostante un infortunio ma conquista con tenacia il pass per Ancona. Il giorno successivo, l’attenzione passa al fioretto, disciplina poco praticata dagli atleti salernitani, che salgono in pedana con tanta voglia di divertirsi e far divertire. Vincenzo Vinciguerra, dopo un girone perfetto , stoccata dopo stoccata si apre la strada verso un brillante terzo posto che regala all’atleta la terza medaglia nelle ultime tre settimane. Poche ore dopo, in una gara che ha emozionato fino all’ultima stoccata, la sorella Alessandra Vinciguerra sale in pedana e macina un assalto dopo l’altro, senza mai far arrivare a cifra doppia l’avversario, fino a raggiungere il gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d’oro e l’accesso alla Coppa Italia Nazionale. Si chiude così l’ultimo weekend di gara, con due ori e un bronzo che hanno fatto gioire ed esultare genitori e compagni di sala, finalmente liberi di entrare nei palazzetti dopo l’allentamento delle restrizioni. Il maestro Carlo Gallo è orgoglioso dei suoi atleti: da chi è nato e cresciuto a Piazza Casalbore fino a chi è recentemente arrivato, ed è fiducioso nel progetto e nel gruppo che tutti insieme si sta costruendo. La passione per la scherma, la costanza e la voglia di divertirsi insieme sono la chiave del percorso che sta facendo emergere le promesse della Società e i frutti del lavoro svolto in palestra . Il prossimo appuntamento è per questo fine settimana, dove si disputerà la Coppa Italia regionale per la categoria U17 e U20 che regala l’accesso alla Coppa Italia Nazionale di categoria. Alla prova di qualifica non prenderà parte Alessandra Calvanese, già qualificata ai Campionati Nazionali grazie ai brillanti risultati ottenuti nelle precedenti competizioni nazionali