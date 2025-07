Villa Guariglia, anteprima noir

Musica e parole per il secondo appuntamento della 28ª edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia, in programma a Raito di Vietri sul Mare. Giovedì 10 luglio 2025, si comincia alle 19.30 con il Preludio noir a cura dell’associazione Porto delle Nebbie, che propone “Misteri d’Italia. Quell’oscuro 1953: i casi Rago e Montesi, il sindaco desaparecido”, con la presentazione di Massimiliano Amato (Ippogrifo Edizioni) e Alessandra De Vita con “Sospese” (Mursia). A dialogare con gli autori sarà lo storico Alfonso Conte.

Alle 20.30 spazio poi alla musica con le sonorità dell’Ensemble di Fiati del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, diretto da Alessandro Murzi. Il gruppo, nato tre anni fa nell’ambito dei corsi di Strumentazione e Direzione per strumenti a fiato, è oggi una consolidata realtà didattico-artistica in costante evoluzione. L’ensemble rappresenta un laboratorio pratico pensato per offrire agli studenti la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite durante i corsi teorici, attraverso la concertazione, la lettura a prima vista e il lavoro d’insieme. Il concerto è a ingresso gratuito.

Venerdì 11 luglio (ingresso 8 euro) protagonista della serata sarà il giovane pianista georgiano Sandro Nebieridze, che proporrà un programma che spazia da Beethoven a una sua personale trascrizione di tre movimenti da L’uccello di fuoco di Igor Stravinskij.

Sabato 12 luglio (ingresso 8 euro) sarà invece la volta di un omaggio a Chet Baker, con Stefano Valanzuolo nelle vesti di narratore, Enrico Baker – figlio del celebre trombettista – alla tromba e al flicorno, e Francesco Scelzo alle chitarre. Un omaggio intimo e profondo, che celebra la forza espressiva di uno stile rimasto fedele a sé stesso per oltre trent’anni, attraverso musicisti capaci di conservarne la naturale qualità melodica e la libertà tematica.

Il festival, promosso e sostenuto dalla Provincia di Salerno, è organizzato dal CTA Salerno, con il supporto e il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”, della Camera di Commercio di Salerno, di Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, del Comune di San Giovanni a Piro e delle ACLI Provinciali APS.

La direzione artistica è affidata ad Antonia Willburger.

