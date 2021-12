UN PRESEPE PER L’INCLUSIONE L’Istituto Comprensivo Penna di Battipaglia approda alla XXVI Mostra Internazionale d’Arte Presepiale di Giffoni Valle Piana.

In occasione del Progetto “Presepiamo tutti Insieme” finalizzato all’INCLUSIONE, gli alunni di diverse classi dell’I.C. Penna di Battipaglia, guidati dalla dott.ssa Giannalisa Simeone docente specializzata per il sostegno, espongono per la prima volta alla Mostra Presepiale giffonese un manufatto degno di grande interesse.

Partendo dal RICICLO creativo si punta sulla sostenibilità aderendo in pieno al PianoRiGenerazione Scuola legato ai principi della transizione ecologica e culturale che vede le scuole come soggetti attivi. Utilizzando la tecnica del riciclo, l’opera ha coinvolto le dimensioni cognitive ed emotive e offerto agli allievi un’occasione di confronto e di crescita particolarmente importante nel momento storico che stiamo vivendo in cui le conseguenze indirette della pandemia sui rapporti interpersonali appaiono particolarmente evidenti.

“L’intento deve essere chiaro – dice la dott.ssa Simeone – occorre sviluppare un’azione educativa coerente con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando in maniera concreta l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. Per raggiungere questo obiettivo è necessario sviluppare nuove modalità di lavoro in cui si possa imparare ad autoregolarsi e autodeterminarsi lavorando sulla comprensione del punto di vista degli altri (aspetti emotivi e sociali di tipo intrapersonale e interpersonale). Da soli infatti non si va da nessuna parte! L’inclusione nell’educazione implica necessariamente la valorizzazione del ruolo della scuola nel costruire comunità e promuovere valori condivisi facendo RETE, costruendo cioè Alleanze di qualità con le altre Agenzie presenti sul territorio”.

L’opera dal titolo “Il PRESEPE DELL’INCLUSIONE” resterà alla XXVI Mostra “Il Presepe a Giffoni “ presso il Monastero di San Francesco di Giffoni Valle Piana dal 5 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022