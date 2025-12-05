Trecento candele per illuminare il concerto del Maestro Lucio Grimaldi, dedicato a Ennio Morricone, al “Rotary Club Salerno Est”.

Un pianoforte. Solo. In mezzo ad una grande sala illuminata dalla luce soffusa di trecento candele che rendono l’atmosfera calda, accogliente, magica. All’improvviso arriva il pianista. Con il suo incedere elegante attraversa la sala. Sembra una figura quasi eterea che fluttua tra le candele. Si siede sullo sgabello posto davanti al pianoforte. Si concentra. Avvicina le sue mani alla tastiera e, con leggerezza, inizia a suonare le note di un brano famoso. Le sue mani si muovono delicatamente sulla tastiera del pianoforte, quasi come se fossero le ali di una farfalla. Il celebre, malinconico e struggente brano è “Playing Love”, composto dal Maestro Ennio Morricone, tratto dalla colonna sonora del film capolavoro di Giuseppe Tornatore “La leggenda del pianista sull’oceano”, adattamento del monologo teatrale” Novecento” di Alessandro Baricco. Ma tanti altri sono i brani che il pianista salernitano Lucio Grimaldi suona durante il suo concerto dedicato al Maestro Ennio Morricone: “Per un pugno di dollari”, “Giù la Testa”, “C’era una volta il West”, “C’era una volta in America”, “La piovra”, “Mission”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “La Califfa”, tutte riarrangiate dal Maestro Grimaldi che è stato presentato dall’avvocato Mirella D’Ascoli durante la serata organizzata all’Hotel Mediterranea dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dall’ingegnere Ermanno Lambiase, in collaborazione con il “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Giovanna Morea, e con l’associazione musicale “Sergej Rachmaninov” presieduta dal dottor Tiziano Citro, direttore artistico della serata che, come ha spiegato: “Rientra nell’ambito dei concerti denominati “Ti illumino d’immenso”. Il compositore Citro ha evidenziato il valore artistico e la notorietà del Maestro Lucio Grimaldi:” È un vanto per il territorio salernitano: attualmente è uno dei più eclettici pianisti italiani. Spazia dalla musica classica alla musica pop, passando per la musica leggera, jazz e celtica. Il pianista salernitano ha suonato da solo o con varie orchestre in tutto il mondo: Russia, Francia, Romania, Islanda, Messico, Giappone. Diplomatosi al Conservatorio Cimarosa di Avellino, dove attualmente insegna pianoforte, il Maestro Grimaldi nel 1986 ha suonato anche con il famoso cantante Sting, nell’Auditorium del Conservatorio di Cagliari”. Il Maestro Grimaldi ama suonare i brani di Morricone:” Per me Morricone è il Franz Schubert dei nostri giorni: hanno avuto la stessa facilità nel comporre temi musicali” ha raccontato il Maestro Grimaldi che sin da piccolo ha avuto la passione per la musica: “Devo ringraziare i miei genitori Enrica e Gennaro: capirono che mi piaceva ascoltare la musica classica e mi regalarono un pianoforte”. Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto “End Polio Now” come ha spiegato il Presidente Ermanno Lambiase:” Il Rotary sta cercando di eradicare in modo totale la poliomielite nel mondo: siamo arrivati al 99%, manca ancora poco. Non bisogna far calare l’attenzione su questa problematica che vede ancora presenti focolai in Afghanistan e Pakistan, oltre ad una recrudescenza a Gaza”. (SEGUE FOTO).

Aniello Palumbo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...