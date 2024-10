Tornano le Giornate FAI d’Autunno

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Da nord a sud della Penisola 700 luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione dal 3 ottobre). Ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.

Il programma delle Giornate Fai in Campania.

L’appuntamento autunnale con le bellezze della Campania, quest’anno cadrà sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, fine settimana in cui sarà possibile visitare i siti aperti per l’occasione. Oltre 40 i siti aperti eccezionalmente nel secondo week end di ottobre, grazie all’impegno del Fondo per l’Ambiente Italiano.

Per assicurare che le giornate del Fai di Autunno si svolgano nella massima sicurezza, è obbligatorio prenotare le visite direttamente sul sito www.giornatefai.it.

Programma Giornata FAI 2024 a Salerno.

A Salerno i siti aperti in occasione del weekend di ottobre dedicato alle Giornate FAI sono 7 e concentrati soprattutto nella città capoluogo.

Palazzo Santa Maria, Camerota (Sabato e domenica 10:00-13:00 /16:00-19:00) Aula culturale di Palazzo Pedace, Salerno (Sabato e domenica 10:00-13:30 /15:30-19:00) Caserma Michele Esposito, Salerno (Sabato e domenica 10:00-13:30 /15:30-19:00) Caserma Vincenzo Giudice ex monastero di San Giorgio, Salerno (Sabato e domenica 10:00-13:30 /15:30-19:00) Concerto nella Chiesa di San Giorgio (Domenica 19:00-20:30) Parlatorio del Monastero di San Giorgio, Salerno (Sabato e domenica 10:00-13:30 /15:30-19:00) Villa d’Ayala, Valva (Sabato e domenica 10:00-13:30 /15:30-19:00)