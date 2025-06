Il “Cold ironing” anche nel porto di Salerno: l’annuncio dell’Onorevole Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante il convegno sull’inquinamento da micro plastiche organizzato alla Provincia di Salerno dal “Lions Club Salerno Principessa Sichelgaita” per celebrare la giornata mondiale dell’ambiente.

” Il tema dell’inquinamento ambientale scuote le coscienze di tutti noi. Come Governo abbiamo stanziato 700 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), già assegnati a decine di scali portuali italiani, per attuare il “Cold ironing” ovvero l’elettrificazione delle banchine che permettono alle navi ancorate nei porti di spegnere i generatori alimentati a combustibili fossili e far funzionare il sistema con l’energia elettrica a emissioni zero. Anche il porto di Salerno è interessato a questo intervento!”. Ad annunciare questo importante cambiamento è stato l’Onorevole Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha parlato dell’inquinamento nel settore dei trasporti in occasione del convegno “Inquinamento da micro plastiche: cause, conseguenze soluzioni”, tenutosi questa mattina presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, organizzato dal “Lions Club Salerno Principessa Sichelgaita”, presieduto dalla dottoressa Grazia Cioffi, grazie al lavoro svolto dal Comitato Organizzatore composto dalla stessa presidente e dalle socie: Emma Ferrante, Responsabile del Service, Annamaria Lurgi e Rita Mazza Laurenzi.

L’Onorevole Ferrante ha parlato anche della riqualificazione del trasporto su gomma che impatta dal punto di vista ambientale:” Stiamo agendo per incrementare la connessione tra i porti, i retroporti e la linea su ferro che è considerato il collegamento più ecosostenibile. Con l’approvazione della Legge “SalvaMare” del 2022 abbiamo anche affrontato l’inquinamento marino e dei corsi d’acqua, incentivando la raccolta dei rifiuti, anche attraverso la collaborazione dei pescatori che non sono più sanzionati per questo tipo di raccolta. Per la gestione dei rifiuti raccolti in questo modo, da febbraio 2024 abbiamo emesso il decreto che disciplina le modalità di pesca, di trasporto e conferimento. Le Capitanerie di Porto, inoltre, hanno posto in essere la campagna “Plastic free” e l’iniziativa “Reti fantasma” che nel giro di due anni ha consentito ai sub della Guardia Costiera di estrarre 7 tonnellate di detriti dai fondali “. Dopo la lettura degli scopi lionistici, ad opera della socia cerimoniera del Club Rita Mazza Laurenzi, è intervenuto al convegno, organizzato in occasione della “Giornata mondiale dell’ambiente” che si celebra ogni anno il 5 giugno, il Vescovo, Andrea Bellandi, che ha ricordato l’enciclica “Laudato si'” di Papa Francesco:” La Chiesa chiede incessantemente un’attenzione al rispetto e alla cura dell’ambiente e della biodiversità. L’enciclica di Papa Francesco sottolinea che la distruzione dell’ambiente è un peccato, un’offesa contro Dio e una minaccia per tutti gli esseri umani”. La presidente Cioffi ha spiegato che:” Anche l’OMS ha sottolineato l’importanza di comprendere appieno l’impatto delle microplastiche sull’organismo, anche attraverso ulteriori studi scientifici”. La dottoressa salernitana Giovanna Laudisio, chimica, creatrice e CEO della start-up innovativa “Naturbeads”, nata con lo scopo di eliminare le microplastiche dall’ambiente, che ha sede in Inghilterra e una sede operativa in Italia, in Puglia, nella Zona Industriale di Lecce, dove è in costruzione un impianto produttivo che entrerà in funzione nel 2026, ha spiegato che ogni anno 12 milioni di tonnellate di plastica entrano negli oceani:” Lì resteranno per centinaia di anni. Se continuiamo così, nel 2050 in mare ci sarà più plastica che pesci”. La dottoressa Laudisio, che lo scorso anno ha vinto il prestigioso “Premio Sichelgaita”, che ogni anno viene organizzato dalla dottoressa Emma Ferrante, Past President del Club, ha descritto le funzionalità della start-up “Naturbeads”:” Vogliamo prevenire l’inquinamento da microplastiche. Il nostro intento è quello di sostituire le microplastiche che vengono normalmente aggiunte in alcuni prodotti utilizzati ad esempio nei detergenti, nelle vernici, ma anche in alcuni cosmetici, con degli ingredienti naturali realizzati con biopolimeri naturali, di cui sono fatte le piante, che si degradano naturalmente nell’ambiente. Insieme al professore napoletano Davide Mattia e alla professoressa Janet Scott, dell’Università di Bath, in Inghilterra, abbiamo sviluppato una tecnologia che consente di sostituire, in diversi campi, le microsfere di plastica con prodotti biodegradabili a base di cellulosa. Siamo attualmente in contatto con aziende italiane che sono interessate a ridurre l’impatto ambientale prodotto dalle microplastiche che si staccano dagli pneumatici durante l’uso”. Gli alunni delle classi IV D e IV E del “Liceo Scientifico Francesco Severi” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Barbara Figliolia, nel corso dell’anno scolastico hanno sviluppato un progetto con le professoresse Maria Giovanna Cantalupo e Anna Ferraiolo, in collaborazione con la professoressa Maria Rosaria Acocella della Facoltà di Chimica dell’Università di Salerno, che ha portato ad analizzare, in uno dei laboratori dell’istituto, i risultati di un esperimento attraverso il quale è stato studiato come alcuni materiali plastici e altri di cellulosa si degradano nel terreno. Il progetto è stato esposto dagli studenti: Aya Chibani, Fabrizio Cupo, Simone Speranza, Anna Carla Addesso, Giuseppe Russomando e da Roberta Rossi che ha presentato anche il progetto che ha portato alla realizzazione, in laboratorio, di saponi solidi e candele biologiche realizzate con materiali naturali non nocivi per l’ambiente. La Dirigente Scolastica Barbara Figliolia ha spiegato di aver immediatamente accettato di partecipare al progetto proposto dalla presidente del Club Lions:” Anche se le microplastiche possono essere considerate invisibili, le nostre azioni devono essere visibili e coraggiose per arginare questo fenomeno. Bisogna partire dalle scuole per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente”. Il convegno è stato moderato dall’Onorevole Guido Milanese, Delegato del Ministro dell’Ambiente e Consigliere di Amministrazione dell’Ente Nazionale di Ricerca che ha spiegato il significato del nuovo termine “Ecocidio”:” È l’opera di consapevole distruzione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema: se noi ammazziamo la natura ammazziamo noi stessi”. L’onorevole Milanese ha anche ricordato quanto previsto dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU:” Definisce una serie di obiettivi ambientali fondamentali per il futuro del pianeta, tra cui la protezione degli ecosistemi terrestri e marini, la lotta al cambiamento climatico e la promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo. Abbiamo il dovere di guardare al futuro: dobbiamo invertire la rotta su questa problematica, ognuno di noi deve fare la propria parte”. Il dottor Paolo Gattola, Past Governatore del “Distretto 108Ya Lions International”, ha portato i saluti del Governatore Tommaso Di Napoli, e sottolineato l’importanza del convegno e del progetto presentato dagli alunni del Liceo Severi. È intervenuto il dottor Luciano De Angelis, Coordinatore Distrettuale Lions della tutela del verde e dell’acqua, che ha rivolto un messaggio ai giovani in sala:” Dobbiamo impegnarci a promuovere la cultura della sostenibilità. Ognuno di noi deve sentirsi parte essenziale di questo cambiamento, per garantire un futuro migliore per il nostro Pianeta”.

Aniello Palumbo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...