Partito il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”

Un’ondata di emozioni. Intense, suggestive, coinvolgenti. Sono quelle che ha regalato la Cerimonia di Apertura della 34ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, svoltasi martedì 3 giugno 2025 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA).

Musica, ballo e folklore, in un magico tourbillon di suoni e colori, per celebrare l’inaugurazione dell’attesa kermesse, in programma fino a sabato 7 giugno sui campi prevalentemente di Cava de’ Tirreni, ma anche di Nocera Inferiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino.

Protagonista della Cerimonia, presentata dal Coordinatore del Comitato Promotore, Nunzio Siani, è stato Marco Pompetti (classe 2000), centrocampista del Catanzaro, chiamato in veste di “testimonial” a leggere il Giuramento ed a dare così ufficialmente il via all’edizione 2025. Il calciatore di origine pescarese, visibilmente emozionato per il suo ritorno sul manto erboso calcato con la maglia della Cavese nella stagione 2020-2021, ha anche firmato il pallone con cui si giocherà la finale degli Allievi.

Il Giuramento di Pompetti ha rappresentato il degno epilogo di una splendida serata, aperta dall’esibizione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cava de’ Tirreni, i quali hanno portato una salutare ventata di colore e “freschezza”. Sapientemente guidati dal Maestro coreografo Mimmo Pisapia e dalla Dirigente Scolastica Ester Senatore, i piccoli studenti hanno anche rivolto ai protagonisti del Torneo un appello alla fratellanza ed al rispetto dei valori più autentici dello sport.

Altrettanto apprezzata l’esibizione delle giovanissime atlete del Centro Ginnastica Ritmica Sportiva “A.S.D. Juvenilia” della Direttrice tecnica Raffaella Cammarota, che hanno proposto uno spettacolo incentrato sul quanto mai attuale tema della violenza sulle donne.

Consensi unanimi anche per l’intervento dei “Pistonieri Santa Maria del Rovo”, presieduti da Sabato Bisogno, che hanno incantato il foltissimo pubblico sugli spalti dando un saggio “infuocato” del folklore cavese.

Grande entusiasmo, poi, per la festosa passerella delle 80 squadre partecipanti, che sono state “benedette” per l’occasione da S.E. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni. In prima fila gli sloveni del Gorica (Allievi) ed i tedeschi dell’Eintracht Ergste (Mini Giovanissimi), che in questi giorni visiteranno i principali siti regionali di interesse culturale e paesaggistico. Il tutto in stretta collaborazione con il Comitato per la Promozione dei Gemellaggi di Cava de’ Tirreni, presieduto da Nicola Pisapia.

La Cerimonia di Apertura, conclusasi con un meraviglioso spettacolo pirotecnico, è stata preceduta dalla gara inaugurale del Torneo per la categoria Allievi – Trofeo “D’Amico”, arbitrata da Antonio Liotta (CAN C) della Sezione di Castellammare di Stabia (NA). 2-2 il risultato finale tra il Catanzaro ed i campioni in carica della Rappresentativa Nazionale LND, che hanno dato vita ad un match molto intenso e combattuto. Due volte in vantaggio con i gol realizzati da Madia e D’Ippolito, i calabresi del tecnico Giulio Spader sono stati riacciuffati dalla Selezione allenata da Roberto Chiti grazie alle reti firmate da Mazzone e Mecozzi. Nell’altra partita del Girone A la Cavese ha battuto 3-0 gli sloveni del Gorica, mentre nel Girone B il Sorrento ha sconfitto il Picerno (2-0) e la Salernitana ha superato la Juve Stabia (3-1).

Nella categoria Giovanissimi – Trofeo “Gino Avella” ottimo esordio per la Rappresentativa Nazionale LND, impostasi 3-1 sulla Cavese. Vittoriose (tutte per 1-0) anche la Salernitana sul Benevento, la Turris sul Giugliano ed il Picerno sulla Juve Stabia.

Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno si completerà la fase eliminatoria, mentre venerdì 6 giugno sono in calendario le semifinali di tutte le categorie (Allievi, Giovanissimi, Mini Giovanissimi, Esordienti 2012, Esordienti 2013, Pulcini 2014, Pulcini 2015, Primi Calci e Piccoli Amici). Sabato 7 giugno l’apoteosi conclusiva con le 9 finali in programma, le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura allo stadio “Simonetta Lamberti”.

I RISULTATI DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 2025

Allievi – Trofeo D’Amico

Girone A: ND Gorica-Cavese 0-3; Catanzaro-Rappresentativa Nazionale LND 2-2

Girone B: Picerno-Sorrento 0-2; Salernitana-Juve Stabia 3-1

Giovanissimi – Trofeo Gino Avella

Girone A: Cavese-Rappresentativa Nazionale LND 1-3; Juve Stabia-Picerno 0-1

Girone B: Turris-Giugliano 1-0; Benevento-Salernitana 0-1

Mini Giovanissimi – Trofeo Damarila

Girone A: Nocera Soccer-Preturo 3-0; Soccer Friends-Virtus Junior Stabia 0-3

Girone B: Aquilotti Cavesi-Eintracht Ergste 7-0; Peluso-Valle dell’Orco 0-1

Esordienti 2012 – Trofeo Pasqualino Lodato

Girone A: Rinascita Cava 2000-Polisportiva Rocchese 5-0; Peluso-Nocera Soccer 5-1

Girone B: Sanseverinese-Olimpia Sport 2-5; Valle dell’Orco-Virtus Junior Stabia 5-3

Esordienti 2013 – Trofeo TE.RI.

Girone A: Piccolo Stadio Red Lions-NAGC Feldi 8-0; Sanseverinese-Preturo 9-0

Girone B: Virtus Junior Stabia-Soccer Friends 5-2; Peluso-De Feo Soccer 10-0

Pulcini 2014 – Trofeo Marco Luciano

Girone A: Rinascita Cava 2000-San Severino Calcio 1-3; Virtus Junior Stabia-Preturo 10-1

Girone B: Aquilotti Cavesi-Nocera Soccer 5-0; Olimpia Sport-Peluso 0-9

Girone C: Piccolo Stadio Red Lions-Polisportiva Rocchese 0-2; Ippogrifo Sarnese-Sanseverinese 11-0

Pulcini 2015 – Trofeo IMA

Girone A: San Severino Calcio-Ippogrifo Sarnese 4-1; Olimpia Sport-Academy F6 1-12

Girone B: Nocera Soccer-Piccolo Stadio Red Lions 5-1; Virtus Junior Stabia-Sanseverinese 2-1

Primi Calci – Trofeo Catello Mari

Girone A: Aquilotti Cavesi-San Severino Calcio 4-3; Assocalcio Salerno-Diesse Eboli 3-2

Girone B: Olimpia Sport-Sanseverinese 0-0; Preturo-Virtus Junior Stabia 2-13

Girone C: Piccolo Stadio Red Lions-Polisportiva Rocchese 10-1; Soccer Friends-Diecipiù 5-2

Piccoli Amici – Trofeo Power Tech

Girone A: Rinascita Cava 2000-San Severino Calcio 3-1; Olimpia Sport-Virtus Junior Stabia 3-0

Girone B: Piccolo Stadio Red Lions-Aquilotti Cavesi 4-0; Sanseverinese-Soccer Friends 1-8

Per info e contatti: Comitato Promotore, Via Starza n. 27 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Telefax: 089.466172; cell: 368.3939976; web: www.torneointernazionaledicava.it; email: info@torneointernazionaledicava.it

