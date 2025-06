Nocera Jazz Festival, 1-16 luglio la terza edizione

«Anche quest’anno proponiamo un festival di grande qualità con artisti nazionali ed internazionali conosciuti e apprezzati».

Queste le parole del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio che ha presentato la III edizione del “Nocera Jazz festival “.

«Ringrazio l’assessore al ramo, Federica Fortino ed il presidente della Commissione Consiliare Cultura, Ferdinando Padovano, per aver lavorato a questa ambiziosa proposta che realizzeremo in collaborazione con “Il Moro”, storico locale del territorio e incubatore di talenti. Nocera si prepara ad accogliere la migliore musica in location da favola , proponendo i nostri luoghi di storia, arte e cultura. È solo l’inizio del nostro programma per l’estate per la città».

La manifestazione è affidata alla direzione artistica de “Il Moro “

Ecco il programma completo e le location dove si svolgeranno i concerti :

1° luglio presso il Chiostro degli Olivetani apre la kermesse Nick the Nightfly Quintet, il dj britannico, conosciuto dal grande pubblico per il suo programma Monte Carlo Nights, su Radio Monte Carlo, dove ha ospitato artisti come Sting, Peter Gabriel, Pino Daniele ed Annie Lennox.

3 LUGLIO – Monastero di Sant’Anna DadFunk feat. Cleo Reign Stewart e Neney Santos

I5 luglio a Piazza del Corso l’originale e giovane formazione dei Groove at Home,

6 luglio al Chiostro della Curia Diocesana Will Sant, talentuoso chitarrista brasiliano che si esibirà per la prima volta con Rosalia De Souza, una delle più belle voci e interprete della musica brasiliana.

8 luglio al Chiostro degli Olivetani Simona Molinari, classe 1983, riconosciuta e apprezzata per la sua voce soulful e per il suo stile musicale che combina elementi di jazz, blues, soul e pop.

11 luglio al Chiostro degli Olivetani ci sarà l’ospite d’onore del festival, l’immenso Sergio Cammariere.

14 luglio al Chiostro degli Olivetani salirà sul palco Eric Darius Sextet, sassofonista polacco apprezzato nella scena musicale jazz e smooth jazz.

15 LUGLIO – Villa Comunale Monica Rispoli

La manifestazione si conclude con Fabio Concato, il 16 luglio, al Chiostro degli Olivetani cantautore e musicista italiano che arriva con la sua band e il suo ““In Altro di Me Tour”“Il nuovo capitolo della lunga storia di Concato”

Biglietti in Prevendita su https://www.etes.it/sale/list/events/11728/Nocera_Jazz_Festival

RISPARMIA con l’Abbonamento per il Chiostro degli Olivetani: 70€ + prevendita https://www.etes.it/sale/subscription/56222/ABBONAMENTO+CHIOSTRO+DEGLI+OLIVETANI++2025

