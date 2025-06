Torna Altrimondi, la fiera dell’Economia Solidale

– – –

VENERDÌ 6 GIUGNO 2025 – ore 19

MISSIONARI SAVERIANI Salerno

ingresso pedonale: via Fra Giacomo Acquaviva 4

ingresso auto: via Panoramica 22 (uscita tangenziale Salerno Centro / Rione Petrosino)

Tavola rotonda

NUTRIRE IL FUTURO: CIBO, PACE E DISARMO

presenta Alessio della Medaglia Movimento per la Decrescita Felice Salerno

modera Daniele Carrano GIT Socie e Soci di Banca Etica

ospiti:

– Giovanni Ricchiuti presidente di Pax Christi Italia, vescovo emerito di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti: “Il disarmo come via di pace: il ruolo delle comunità”

– Giuseppe Sottile Banca Etica: “Report zero Armi e Disarmo finanziario: liberare risorse per il bene comune”

– Jairo Agudelo Taborda docente di Relazioni internazionali presso l’Università del Norte a Barranquilla, Colombia: “Cibo, sicurezza alimentare e pace nei contesti post-conflitto”

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1442942823823901/

– – –

DOMENICA 8 GIUGNO 2025 – dalle ore 10 alle 18

MISSIONARI SAVERIANI Salerno

ingresso pedonale: via Fra Giacomo Acquaviva 4

parcheggio auto: via Fra Giacomo Acquaviva 1

ALTRIMONDI Fiera dell’economia solidale

PROGRAMMA:

dalle 10:00 Apertura fiera al pubblico con stand associazioni e mercatino solidale

dalle 10:00 alle 18:00 Esposizione saponi autoprodotti e punto ricarica fotovoltaico (Movimento Decrescita Felice Salerno) dalle 10:00 alle 18:00 Giochi di una volta realizzati con materiali di recupero (Il bello delle cose semplici)

dalle 10:00 alle 18:00 Mostriamoci esposizione lavori di pittura e green art (Università Popolare per la Qualità di Vita)

dalle 10:00 alle 18:00 Mostra 5R Ripensare, Recuperare, Riusare, Riciclare, Ridurre

dalle 10:00 alle 18:00 Il gioco della pace, a partire dai 6 anni (Sognare la pace)

dalle 10:00 alle 18:00 Swapping scambio libero di abiti / libri / semi

dalle 10:00 alle 13:00 Facciamo Scambio? libero baratto di giochi e libri usati fra bambini/e (Hormé)

dalle 10:30 alle 12:00 Lab per bambini/e: la bacchetta magica della pace °

dalle 10:30 alle 12:00 Lab cosmesi domestica: il sapone °

dalle 10:30 alle 12:00 Lab conservazione casalinga degli alimenti: la confettura °

dalle 11:00 alle 12:00 Lab Danze Popolari (Ballando per le strade) °

dalle 12:00 alle 13:00 Lab diritti sociali: tutti uguali tutti diversi (Rete dei Giovani per Salerno) °

dalle 12:00 alle 13:00 Lab Ambientale L’albero tutto ci dona per bambini/e e genitori (Animatori Culturali Ambientali del CTG) °

dalle 12:30 alle 13:30 Lab per bambini/e e non solo: crea l’animablu in movimento (#GLI AMICI DI #IOSONONICOLO #ANIMEBLUINMOVIMENTO) °

dalle 13:30 alle 14:30 Pizze con forno comunitario e pranzo condiviso*

dalle 15:00 alle 16:00 Laboratorio sulle fermentazioni (Slow Food Comunità della Valle dell’Irno e Eden Foodlab) °

dalle 16:00 alle 18:00 Presentazione partecipanti, musica e danze popolari del sud Italia e dal mondo

alle 18:00 Cerchio di pace conclusivo e piccolo momento di meditazione dedicato alla terra e alla pace per adulti e bambini/e (associazione ARA ) °

° Laboratorio su prenotazione per partecipare è necessario compilare il modulo dedicato.

* Dalle 13:30 ti invitiamo ad assaggiare una fetta di pizza cotta nel forno a legna comunitario dei Missionari Saveriani, inoltre ti invitiamo a partecipare al pranzo condiviso a cui potrai contribuire portando cibo (dolce o salato) o bevande da condividere. Per facilitare l’organizzazione del pranzo è gradito un cenno di adesione compilando il modulo

https://forms.gle/BRbAvTkMAFkE4LZ57

Evento a rifiuti zero nel rispetto del luogo e di madre terra: portati la mappatella con piatto, posate e bicchiere.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/710555378046031

SWAPPING: FACCIAMO SCAMBIO? Ad ALTRI MONDI sarà possibile per bambini e bambine, il libero baratto di giochi e libri usati a cura di Hormé liberi di crescere.

SWAPPING: il baratto più di “moda” del momento e che aiuta a tessere relazioni Ad ALTRI MONDI sarà possibile lo scambio libero di vestiti usati. Ad ogni capo consegnato se ne potrà prenderne un altro gratuitamente. Chi consegna invece 1 jeans usato nella box dedicata potrà scegliere 2 capi tra quelli disponibili sulla rella di 2NDHAND SOLIDALE ODV.

SWAPPING: lascia un libro prendi un libro Ad ALTRI MONDI sarà possibile lo scambio libero di libri grazie all’associazione Le Cirque di Montecorvino Pugliano (SA) che sarà presente con la sua libroteca amici miei. Questo progetto vuole diffondere la cultura del libro attraverso lo scambio nelle nostre postazioni itinerante potete lì dove trovate un testo prenderlo avendo cura di far pervenire presso la nostra libreria un libro per lo scambio oppure lasciando all’interno della cassetta un libro in sostituzione.

SWAPPING: scambio semi Ad ALTRI MONDI sarà possibile lo scambio libero e gratuito dei semi antichi, non ibridi. Creiamo insieme una banca dei semi, ampliamola e arricchiamola nel tempo. No vendita, solo scambio.

Per ulteriori informazioni e contatti:

altrimondisalerno@gmail.com

320 652 1573

Evento organizzato da: GIT Socie e Soci di Banca Etica Salerno e Movimento per la Decrescita Felice Salerno

in collaborazione con: Famiglia Carismatica Saveriana (Missionari Saveriani, Missionarie Saveriane e Laici Saveriani), Università Popolare per la Qualità di Vita, Le Piccole Querce, Cumpanatico Sud, Ballando per le strade, 2nd Hand Solidale ODV, CTG Salerno, Impatto Ecosostenibile Zero Waste Campania, Il bello delle cose semplici, Rete Sognare la Pace, Rete dei Giovani per Salerno, Hormé, Cooperativa Sociale Stalker, Capovolti Cooperativa Sociale, Associazione no profit #GLI AMICI DI #IOSONONICOLO#ANIMEBLUINMOVIMENTO , Comitato Acqua Pubblica Salerno, Sodalis CSV, Slow Food Comunità della Valle dell’Irno, Il Bosco Alchemico, Rithema.

https://www.facebook.com/altrimondisalerno

https://www.instagram.com/altrimondisalerno

https://altrimondisalerno.wordpress.com