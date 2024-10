La Camminata di Gennaro Amendola a Praiano

Informazioni di Riepilogo:

– Lunghezza 1,5 km – Dislivello 365sl

– Durata 1 h (per il circuito soste escluse)

– Difficoltà Facile

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione in corso; scarpe comode e non scivolose.

2a Camminata: da Praiano (Piazzetta di Santa Maria di Costantinopoli) verso la località Colle Serra (Sentiero degli Dei) con arrivo a San Domenico.

La seconda “camminata” sarà un percorso hike guidato e raccontato dall’associazione Ulyxes (affiliata alla FIE – Federazione Italiana Escursionismo) e interesserà il famoso Sentiero degli Dei.

Circuito trekking da Praiano (piazzetta della Cappella di Costantinopoli) a San Domenico.

Ore 8:30 – Piazzetta di Santa Maria di Costantinopoli: Raduno dei partecipanti e distribuzione Kit di partecipazione (T-Shirt evento, Bottiglietta d’Acqua, Pink Ribbon Airc).

Ore 8:45 – partenza del gruppo.

Il percorso hike inizia dalla Cappella di Costantinopoli, seguendo Via Costantinopoli e poi la scalinata di Via Colle La Serra, attraversando il sentiero CAI 327b si salirà fino al sentiero CAI 327, più comunemente conosciuto come Sentiero degli Dei, in prossimità della cima del Colle La Serra. Da qui verrà percorso il tratto del sentiero basso fino al bivio in località Li Cannati, per poi raggiungere, attraverso il sentierino roccioso lungo il Vallone Fontanella per raggiungere il Convento di San Domenico e la Chiesa di Santa Maria a Castro.

Informazioni di Riepilogo:

– Lunghezza 6 km

– Dislivello 400 m

– Durata 3 h (per il circuito soste escluse)

– Difficoltà E

Il percorso è composto da sentieri esposti, si sconsiglia la partecipazione a chi soffre di vertigini.

Si consiglia di indossare: abbigliamento comodo e adatto alla stagione in corso; scarpe da trekking o, sicuramente, scarpe comode e non scivolose.

IL CONCERTO

ore 11: 00 Piazzetta della Chiesa di Santa Maria a Castro / Convento di San Domenico

Concerto I SUONI DEGLI DEI

Flauti in Duo

Vincenzo Scannapieco – Flauto Traverso (Transverse Flute)

Simone Mingo – Flauto Traverso (Transverse Flute)

Programma: J. S. Bach, G. P. Telemann, C. Debussy

Vincenzo Scannapieco – Flautista (flauto, flauto traverso, ottavino) si diploma giovanissimo con il massimo dei voti presso il conservatorio “G.Martucci” di Salerno Fin da subito intraprende un’intensa attività concertistica che lo porta ad esibirsi in numerose sale da concerto italiane ed estere.

Simone Mingo – Flautista (flauto, flauto traverso) si avvicina al mondo della musica da piccolissimo con lo studio del pianoforte, successivamente studierà Flauto Traverso col Maestro Domenico Giordano, presso il Conservatorio Martucci.

Per partecipare sarà necessaria la prenotazione presso:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano

Mob. +39 342 060 26 74 – Email : infopoint@distrettocostadamalfi.it

Associazione Ulyxes

Mob. +39 339 733 40 00 – Email : info@ulyxes.it