Torna la Sagra del Pesce Azzurro ad Atrani

Torna sabato 23 e domenica 24 agosto la tradizionale “Sagra del pesce azzurro” ad Atrani. Quest’anno l’evento,voluto fortemente dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Michele Siravo, che da sempre mette assieme tradizione, musica e buon cibo, regalerà un sapore diverso a quanti, turisti e residenti, vorranno percorrere un suggestivo e originale percorso dei sensi.

Un itinerario nei sapori ma anche nelle sfumature più intense del viscerale rapporto del borgo con l’elemento che lo caratterizza.

Un viaggio in quei saperi intuitivi dell’anima, cresciuti a salsedine e orizzonti, che rendono vivo ogni legame tra tradizioni e futuro dei luoghi. Un percorso enogastronomico che quest’anno non vedrà esclusi le persone con problemi di celiachia,poiché il comune atranese si è adoperato affiche tutti possano gustare le prelibatezze del mare costiero .”

Quest’anno la “Sagra del pesce azzurro” – ha spiegato il consigliere delegato ai grandi eventi, ai grandi eventi Giuseppe Pisacane- compie un passo speciale, un passo che parla di inclusione, attenzione e amore per le persone.Per la prima volta avremo uno stand interamente dedicato ai celiaci, dove ogni piatto sarà senza glutine ma con tutto il sapore e la tradizione che ci contraddistingue .Vogliamo che nessuno resti escluso dal piacere di condividere un piatto insieme, sotto le luci della nostra festa, con il profumo del mare e il calore della nostra comunità.Perché la vera bellezza di una sagra è quando tutti possono sentirsi a casa.”

L’appuntamento è, per entrambe le serate, a partire dalle ore 20.30 con il percorso gastronomico nel gusto, nei suoni e nei colori del borgo. Presso gli stand allestiti per le vie del paese , si potranno assaggiare pietanze a base di pesce azzurro, nel solco della tradizione culinaria locale. Ad accompagnare gli ospiti in questa suggestiva esperienza sensoriale nella serata del 23 agosto, la coinvolgente musica de “I Pirati -Dance station”,prodotti da ArtVision che si esibiranno a partire dalle ore 20.30 La serata conclusiva del 24 agosto vedrà, invece, l’esibizione dei “Dance Tarantella-La Festa folk elettronica “ .Tutti gli eventi musicali si terranno presso Piazzale Marinella di Atrani -Gli spettacoli musicali sono tutti gratuiti,mentre per tutte le degustazioni il prezzo del biglietto è di 25 euro .

