Un po’ di pioggia allaga Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Il Codacons Campania interviene con forza sulla grave situazione verificatasi lunedì nella zona di Pastena a Salerno, dove le forti piogge hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi, creando disagi e rischi per la sicurezza dei cittadini.

La causa principale degli allagamenti è da ricercarsi nella mancata manutenzione dei tombini e delle caditoie, molti dei quali risultavano ostruiti da foglie, rifiuti e detriti. Questa negligenza ha impedito il normale deflusso delle acque piovane, aggravando le criticità legate al maltempo e mettendo in pericolo automobilisti e pedoni.

“Non è accettabile – dichiara il Codacons Campania – che ogni episodio di pioggia intensa si trasformi in un’emergenza cittadina. La mancata prevenzione e la scarsa cura delle infrastrutture urbane rappresentano un grave rischio per la popolazione e un segnale di cattiva gestione della cosa pubblica”.

Il Codacons annuncia l’intenzione di richiedere con urgenza al Comune di Salerno un piano straordinario di pulizia e manutenzione della rete di drenaggio urbano, oltre a un monitoraggio periodico dei punti più vulnerabili. Allo stesso tempo, si valuterà la possibilità di azioni legali per tutelare i cittadini danneggiati da quanto accaduto.

