Fausto Leali ad Agerola mercoledì 20

Il Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei si prepara ad accogliere uno degli eventi live tra i più attesi e suggestivi della sua edizione 2025: il concerto di Fausto Leali, voce inconfondibile e icona intramontabile della musica italiana. Con la sua intensità interpretativa, Leali ha attraversato oltre sessant’anni di storia, regalando emozioni che restano impresse nella memoria collettiva.

La serata sarà un vero viaggio nel tempo e nei sentimenti: sul palco riecheggeranno i brani storici. Il primo grande successo di Fausto Leali, A Chi, porta la firma dell’intuito di Pippo Baudo, che trasformò un lato B in un trionfo mondiale da oltre 4 milioni di copie. Si passerà, poi, dalla hit Deborah (Sanremo 1968), fino a successi come Un’Ora Fa, Io Camminerò, America, Io Amo, Mi Manchi e Ti Lascerò con cui, nel 1989, vinse il Festival di Sanremo in coppia con Anna Oxa. Canzoni che hanno superato mode e stagioni, continuando a emozionare con la stessa forza di sempre.

Con la sua voce potente e graffiante, unica nel panorama musicale italiano, Fausto Leali ha saputo fondere l’anima del soul e del blues con la melodia italiana, dando vita a uno stile personale e riconoscibile. La sua carriera, ricca di tappe memorabili, è stata segnata da collaborazioni prestigiose con grandi artisti nazionali e internazionali: da Mina a Claudio Baglioni, da Francesco De Gregori a Tony Hadley, fino alla partecipazione all’Eurovision Song Contest e a duetti che hanno scritto pagine indimenticabili della musica.

In questa occasione speciale, il Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei celebrerà l’artista con il Premio Agerola alla Carriera, un riconoscimento che rende omaggio non solo ai suoi straordinari successi, ma anche alla sua capacità di rimanere un punto di riferimento autentico per generazioni di ascoltatori e musicisti. Un premio che è, al tempo stesso, un ringraziamento collettivo a un interprete che ha fatto della passione e della dedizione alla musica la cifra distintiva di un percorso irripetibile.

Il pubblico potrà così vivere una serata che unisce musica e celebrazione, lasciandosi avvolgere dal calore e dall’energia di un concerto che si preannuncia indimenticabile, nella cornice senza eguali della Costiera Amalfitana. Un appuntamento che intreccia il fascino della grande musica italiana con la magia di un luogo straordinario, confermando ancora una volta Agerola come un palcoscenico unico al mondo.

Il Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei è promosso dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio come media partner ufficiali.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

INFO SPETTACOLO

Mercoledì 20 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO AGEROOLA ALLA CARRIERA

FAUSTO LEALI

“LIVE 2025”

conduce Gianmaurizio Foderaro

Mi piace: Mi piace Caricamento...