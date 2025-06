Torna La Notte degli Osti ad Eboli

Ad Eboli, il 24 e 25 giugno, torna “La Notte degli Osti” una esperienza collettiva che celebra la cucina sincera, i vini naturali e la cultura dell’accoglienza. Ma è anche un invito a riscoprire il valore delle connessioni umane attraverso il vino, il cibo e la musica. Nata nel 2019 quasi per gioco da un’idea di Giovanni Sparano, oste dell’enoteca con cucina Alberto/Ritrovo, oggi diventata un appuntamento fisso dell’estate. Per due giorni il centro storico di Eboli si trasforma in un grande salotto a cielo aperto, con tavole imbandite, musica dal vivo, osti e vignaioli da ogni parte d’Italia.

E così per il quinto anno Eboli diventa la città delle osterie di tutta Italia: sei osterie in contemporanea, in un centro storico libero dalle auto, proporranno altrettante proposte culinarie differenti. Lo scorso anno furono imbandite tavole per 420 persone, di martedì sera, in quello che fu a tutti gli effetti un Simposio condiviso. La novità di questa edizione è l’ampliamento delle collaborazioni virtuose con la cooperazione tra cuochi ospiti e realtà del centro ebolitano che daranno vita a menu speciali per una notte memorabile, mentre osti e vignaioli verseranno nei calici i loro territori. In perfetta linea con il tema scelto per il 2025, “Incontri”. Di quelli veri, che nascono tra un calice di vino e una risata, tra un boccone condiviso e una chiacchiera, ascoltando buona musica.

LE COPPIE D’AUTORE. Agata Felluga dalla sua Trattoria Cacciaconti (Maremma) incontrerà Giovanni Sparano e Laura Fantastico di Alberto Ritrovo; Andrea Poli di Gustificio (in provincia di Padova) incontrerà Il Papavero di Maurizio e Benedetta Somma; Pietro Bonacorsi e Matteo Tarozzi – i BbqGeeks – incontreranno Morena Donnantuoni di Dogana; Filippo Bonamici e Lorenzo Stefanini di Bonny Pizza e Gigliola a Lucca incontreranno Dino Marchetta e Francesca Perretta di Piazzetta Santa Sofia; Valeria Ghiglione de La Vecchia Quercia a San Cipriano Picentino incontreranno Andrea Nanna di Cantina Segreta; Chiara Malavasi e Claudio Lepore de L’Articiocca a Sestri Levante incontreranno Gustavo Sparano e Paola Fulgione di Il Panigaccio.

OSTI E VIGNAIOLI: LA VECCHIA GUARDIA E I NUOVI PROTAGONISTI. È confermata la Vecchia Guardia di Osti (presente dalla prima edizione) capitanata dal leggendario Diego Sorba dell’Enoteca Tabarro a Parma. Con lui: Roberto Buglione De Filippis della Vineria La Posta a Grottaminarda, Alessio Zappasodi della Rimessa Barrio a San Benedetto del Tronto e Giovanni Sparano di Alberto Ritrovo a Eboli.

Sempre presente la proposta di vino artigianale anche nelle osterie durante la cena con la presenza di tanti vignaioli come Guido Zampaglione del Tufiello, Daniele Corrotti e Barbara Toschi di Sagona, Gaetano Guacci oste del Ritrovino in Noto a rappresentare Marabino, Giampiero Ventura per Le Quattro Volte, Simone Fanton per Wine Governo e Giovanni Iannucci.

NON SOLO CIBO E VINO: MASTERCLASS, LIBRI E MUSICA. Masterclass, pranzi, brunch e presentazione di libri, oltre alle “Storie di Osteria” con Diego Sorba e Enrico Azzolin arricchiranno il programma che si preannuncia imperdibile per appassionati e curiosi. A completare il tutto, sarà la musica. Il 24 giugno in Piazza San Francesco c’è il concerto dei Casino Royale e Clap! Clap! (unica data al Sud Italia) con il nuovo album in uscita co-prodotto dallo stesso Clap! Clap! – produttore dalla carriera e visibilità internazionali – FUMO è una vera e propria “suite”, un flusso di “immagini sonore” raccolte in brani, pensati per essere ascoltati in sequenza. La volontà è quella di andare in direzione contraria all’ascolto veloce e superficiale che predomina spesso la fruizione musicale oggi. Parallelamente, nel chiostro adiacente alla piazza, dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, mercatino dei vini artigianali con piccole realtà vinicole da tutta Italia.

IL PROGRAMMA. Il 24 giugno alle ore 12.00 nel suggestivo Giardino Vacca de Dominicis Paolo Parisi è protagonista di un pranzo bucolico all’aria aperta, tra natura e sapori autentici. Alle ore 18.00, alla Cantina sor Diego al Pozzo il primo appuntamento di “Storie di Osteria” – Readings From “The Book Of None” con Diego Sorba e Simone Fanton, ingresso libero con offerta. Alle 20.00, nel Chiostro di San Francesco, prende vita il mercato del cibo e dei vignaioli artigianali. Tra i protagonisti: Vigne Cave, Cantina Giardino, Marabino, Denavolo, Wine Governo, Sàgona, Giovanni Iannucci, Le Quattro Volte e Il Tufiello, portatori di territori e storie in bottiglia. La musica accende la serata: alle 21.00, in Piazza San Francesco, il concerto di Casino Royale con Clap! Clap!, per l’unica data al Sud del tour legato all’album FUMO, co-prodotto dallo stesso Clap! Clap!. A mezzanotte, si torna alla Cantina Sor Diego al Pozzo per un appuntamento cult: “Storie di Osteria”, il format narrativo a due voci con Diego Sorba ed Enrico Azzolin, dove vino e parole si intrecciano. Mercoledì 25 giugno alle 11.00 colazione-brunch condivisa nel Giardino del Papavero. Attorno al fuoco e alle tavole: il Forno di Vincenzo, Andrea Poli, Lorenzo Stefanini, Paolo Parisi e Antonino Mennella. Un risveglio lento tra impasti, racconti e profumi. Alle 17.00, di nuovo alla Cantina Sor Diego al Pozzo, spazio ai libri e al racconto del territorio con la presentazione di Viaggetti in Emilia. Ne discutono Paolo Merlini, Maurizio Silvestri e Diego Sorba, con un ospite d’eccezione: Giulio Armani, accompagnato dai suoi vini. La serata entra nel vivo alle 20.30 con Le Cene de La Notte degli Osti: sei grandi incontri nel centro storico di Eboli, in un vero e proprio simposio all’aperto, tra cucine che dialogano, tradizioni che si intrecciano e sapori che si fondono.

Questi gli accoppiamenti:

· Il Panigaccio incontra L’Articiocca di Sestri Levante, vino a cura di RitroVino (Noto) – Viaggio in Sicilia con Gaetano Guacci (oste)

· Il Papavero incontra Gustificio di Carmignano di Brenta, vino a cura di Guido Zampaglione, Az. Agr. Il Tufiello / Calitri – Tenuta Grillo / Monferrato

· Dogana incontra Bbq Geeks dall’Emilia Romagna, vino a cura di Giovanni Iannucci, Az. Agr. Iannucci / Guardia Sanframondi

· Alberto Ritrovo incontra Trattoria Cacciaconti dalla Maremma, vino a cura degli Osti Diego Sorba e Giovanni Sparano

· Cantina Segreta incontra La Vecchia Quercia di San Cipriano Picentino, vino a cura di Daniele Corrotti e Barbara Costi di Az. Agr. Sagona in Loro Ciufenna (Arezzo)

· Piazzetta Santa Sofia incontra Bonny Pizza di Lucca, vino a cura di Salvatore Magnoni, Rutino (Cilento)

Gran finale, come da tradizione, a mezzanotte con “Storie di Osteria”, ancora con Diego Sorba ed Enrico Azzolin, nella magica atmosfera della Cantina Sor Diego al Pozzo.

