La Dirigente Scolastica Mirella Amato è la nuova Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est”.  

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Amedeo Moscati” di Pontecagnano Faiano, la professoressa salernitana Mirella Cocomero Amato, è la nuova presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est”. Ha ricevuto, emozionata, il collare dalla presidente uscente, la dottoressa Ornella Orlando, già medico specialistico ambulatoriale di oculistica presso l’ASL di Salerno, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. La professoressa Amato ha ricordato con commozione la madre, la professoressa Virginia Gallotta, socia fondatrice del Club innerino, e annunciato quelli che saranno i progetti prioritari del Club da realizzarsi nel corso del prossimo anno sociale:” Continuerà il progetto “Adotta una Scuola”, nato nel 2008, che prevede l’effettuazione di screening pediatrici oculistici (dell’ambliopia), con la dottoressa Ornella Orlando, presso la scuola primaria che dirigo. Vorrei ampliare questo progetto trattando il tema del benessere nella sua totalità, coinvolgendo oltre agli alunni anche gli operatori scolastici: con l’IRSEF, l’Istituto di Ricerca e Studi sull’Educazione e la Famiglia, ho lanciato un protocollo d’intesa per avviare un nuovo progetto per il Sud Italia; un corso di Bioginnastica di riequilibrio posturale ed emozionale che serve, sia agli operatori della scuola, sia agli alunni. Anche quest’anno, attraverso l’organizzazione di varie iniziative e di un burraco, come sempre curato dalle socie Patrizia Amich e Maria Luisa Tortorella, raccoglieremo fondi da destinate al restauro di un antico affresco presente nella Basilica di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno, affidata alla locale delegazione del “Touring Club Italia”, presieduta dal Console Secondo Squizzato. Parteciperemo alla tradizionale serata di solidarietà, “Ballando insieme sotto le stelle”, organizzata ogni anno al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Club Inner Wheel Salerno Carf”, che sarà presieduto dalla dottoressa Marcella Anzolin, che ha l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore di associazioni di solidarietà. Anche quest’anno aderiremo al progetto “Mani Tese”, organizzato dalla socia innerina Marianna Blasi Bortone, dedicato ai minori stranieri non accompagnati arrivati a Salerno con gli sbarchi che ci sono stati nella nostra città”. La dottoressa Ornella Orlando ha ricordato alcuni dei progetti più importanti realizzati durante l’anno sociale:” Abbiamo continuato il progetto “Adotta una Scuola” presso l’Istituto Comprensivo “Amedeo Moscati” di Pontecagnano Faiano diretto dalla nostra nuova presidente Mirella Cocomero Amato. Un altro importante progetto è stato quello programmato dalla dottoressa Maria Grazia Corbo, Past President del Club, Neonatologa, Direttrice del Reparto di Neonatologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, che aveva l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso dei seminari, le alunne delle scuole superiori di Salerno sui benefici nutritivi, e non solo, che porta alla madre e al bambino l’allattamento al seno. Abbiamo aderito, inoltre, anche al progetto “Mani Tese” e partecipato a varie iniziative organizzate in interclub con altri Club, innerini e rotariani”. Dopo i saluti della Past President Nazionale dell’Inner Wheel, la professoressa Maria Andria Pietrofeso, per tutti Cucca, che ha ringraziato le due presidenti e tutte le socie del Club per ciò che hanno saputo realizzare con tante iniziative, la presidente Mirella Amato ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Maria Caliulo; Past President Ornella Orlando; Segretaria Maria Grazia Pierri Corbo; Tesoriera Teresa Maria Rosaria Ferraioli. Addetta Stampa Rosa Romeo Lupo; Addetta Servizio Internazionale Rosaria De Luise; Consigliere: Carmen Capuano De Rosa; Lara Bracesco, Marianna Catino, Alessandra Bellissimo, Maria Naddeo Giordano; Delegate al Comitato di Distretto: Mirella Amato e Ornella Orlando; Delegata Supplente al Comitato di Distretto Patrizia Amich; Responsabile Internet Rosa Lupo. Durante la serata sono state presentate due nuove socie del Club: Lara Di Maio Bracesco ed Elettra Lentini Gallo. La Segretaria del Club Rosa Romeo Lupo ha salutato le autorità innerine e rotariane presenti: la Presidente Incoming del “Club Inner Wheel Salerno Carf” Marcella Petraglia Anzolin, la Presidente del “Club Inner Wheel Paestum Città delle Rose” Antonietta Addesso Rocco, la Segretaria del “Club Inner Wheel di Battipaglia” Rosa Carucci, il Consigliere del “Distretto Rotary 2101” Vincenzo Capuano; i presidenti dei Club Rotary: Rino D’Alessio, Presidente del “Rotary Club Salerno”, Raffaele Brescia Morra, Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, con la Segretaria del Club Paola Barbarito; il Presidente Incoming del “Rotary Club Salerno Est” Ermanno Lambiase, la Presidente del “Interact Club Salerno Est” Maria Rosa Lambiase.

