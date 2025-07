Torna il Paestum Pizza Fest

La magia senza tempo dei templi di Paestum incontra, per il terzo anno, l’arte bianca. Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Paestum Pizza Fest, organizzato da Erre Erre Eventi, in programma dal 24 al 27 luglio 2025 nella straordinaria cornice del Next – Ex Tabacchificio Cafasso, simbolo di archeologia industriale recuperata e rinata a nuova vita culturale.

Tutto il buono e il sano del Cilento per quattro magnifiche serate

La manifestazione valorizza la biodiversità alimentare di un territorio che rappresenta l’essenza stessa della Dieta Mediterranea e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: una festa che unisce tradizione e modernità, sapori autentici e convivialità.

Protagonisti e programma

Roberto Jannelli e Rosario Augusto, ideatori e coordinatori dell’evento, promettono un festival ancora più ricco di sapori e sorprese:

«Quest’anno, oltre alle migliori pizzerie della provincia di Salerno e di tutta la Campania, accoglieremo moltissime eccellenze provenienti da tutto il Sud Italia. Queste pizzerie si alterneranno lungo i quattro giorni di manifestazione, offrendo ai visitatori un’esperienza gustativa unica e indimenticabile.»

Il cortile del Next ospiterà talk show, momenti di confronto e dirette radio con la partecipazione di ospiti d’eccezione e di tanti altri protagonisti del mondo enogastronomico e culturale.

I bambini prima di tutto: Errico Porzio lancia la sua pizza

La prima novità è che il pizzaiolo Errico Porzio, il più amato dai bambini lancerà qui la sua pizza pensata per i piccoli consumatori che poi potete trovare nei suoi locali. Gustosa e sana.

Pizza e vino con Antonella Amodio

La brava giornalista di settore presenterà qui il suo nuovo libro sull’abbinamento fra pizza e vino e terrà una degustazione speciale con i rosati di 100 Best Rose e le pizze di un famoso pizzaiolo.

Siete lontani? Seguiteci in diretta Radio nell’ Area Talk

Grazie alla collaborazione con RCS75, l’Area Radio sarà il cuore pulsante del racconto live del festival. Ogni sera, conduttori e ospiti speciali accompagneranno il pubblico dietro le quinte dell’evento, trasmettendo in diretta emozioni, storie, curiosità e aneddoti inediti.

Non mancheranno interviste a pizzaioli, produttori locali, esperti del settore, protagonisti di Tik Tok e Instagram, volti noti della cultura e dello spettacolo, per condividere esperienze e segreti dell’arte bianca. L’Area Talk sarà anche uno spazio aperto di confronto, dove appassionati e operatori del settore potranno discutere di tendenze, innovazioni e tradizioni legate al mondo della pizza e dell’enogastronomia.

Un format dinamico e interattivo, pensato per coinvolgere il pubblico in presenza e chi seguirà l’evento anche da casa.

Area Lounge

L’Area Lounge, progettata e arredata con cura da Pama Arredamenti, in sinergia con il supporto tecnico di Perrella Network, sarà uno degli angoli del Paestum Pizza Fest. Un ambiente elegante, raffinato e confortevole, pensato per accogliere ospiti, partner e sponsor in un contesto riservato dove vivere momenti di relax, networking e degustazioni speciali.

In questo spazio, i visitatori potranno assistere a esibizioni live dei maestri pizzaioli, degustare abbinamenti gourmet e scoprire le eccellenze gastronomiche del territorio in un’atmosfera unica, firmata da professionisti dell’allestimento e dell’ospitalità di qualità.

Musica e intrattenimento

Ogni serata sarà arricchita da performance musicali: ritmi popolari, jazz napoletano e sonorità funky creeranno un sottofondo magico per celebrare l’estate cilentana.

Solidarietà

Il festival conferma il proprio impegno con il protocollo “Zero Spreco” in collaborazione con il Banco Alimentare Campania, per ridurre gli sprechi alimentari e donare pizze alle associazioni che assistono famiglie in difficoltà.

Un grazie speciale alla Camera di Commercio di Salerno

La Camera di Commercio di Salerno, partner organizzativo sin dalla prima edizione, ha sostenuto con convinzione e continuità lo sviluppo del Paestum Pizza Fest, riconoscendone il valore culturale, turistico e imprenditoriale per il territorio. La sua presenza e il suo supporto rappresentano un punto di riferimento istituzionale fondamentale per la crescita e la promozione delle eccellenze locali.

Il Nostro Orgoglio: Top Sponsor

Tutti protagonisti di questa edizione, uniti dal gusto per la qualità e dal sostegno concreto al Paestum Pizza Fest: Mulino Caputo, Nobile Pomodori, Caseificio Volpe, Olio Basso, Perrella Distribuzione e Network, Pepsi, Birra Peroni Nastro Azzurro, Acqua San Bernardo, San Giorgio Spa, Barlotti Caseificio Paestum, Azienda Agricola San Salvatore, Pama Arredamenti, Sacar Forni.

Grazie alla loro passione e collaborazione, ogni dettaglio di questa manifestazione racconta l’eccellenza del nostro territorio e della migliore tradizione italiana.

Una manifestazione per tutti: i biglietti e Menu

Il Menu Pizza Fest (€ 15,00) comprende:

· 1 pizza intera, 1 bibita, 1 gelato o dolce & 1 amaro o limoncello

Prevendite attive su www.postoriservato.it.

Il parcheggio: Nessun problema, nessuna fila: la struttura ha un parcheggio comodo e ampio per tutti i visitatori.

In breve

Organizzatori: Erre Erre Eventi.

Partner Organizzativo: Camera di Commercio di Salerno.

Main Sponsor: Mugavero Veicoli Industriali & Autodue Srl.

Partner Istituzionali: Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Comune di Capaccio Paestum, Coldiretti, Banco Alimentare Campania.

Partner Territoriali: Unpli Salerno, Pro Loco di Capaccio Paestum, Ass. aMare Paestum, Cilentomania, Ass. Ecstra APS, Fedapi Salerno.

Partner Tecnici: Capece Workwear, Carpino Srl, Decoridea, Next Fotovoltaico Gas Carburanti, Sinergia in Rete, De Luca Attrezzature per la Ristorazione.

Hospitality Partner: Gruppo Pagano Paestum & Hotel Mandetta

Media Partner: Luciano Pignataro WineBlog, infoCilento, Enjoy Cilento, StileTv, Tv Oggi, Discovery Paestum tv, RCS75, Radio Paestum, Radio Club91, Il Giornale di Salerno, Salerno Comunica, Click Agency

Digital Strategy: Christian Cutino

Non perdere l’appuntamento!

📅 24 – 27 luglio 2025

📍 NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso, Paestum

🎟️ Prevendite: www.postoriservato.it

🌐 Info: www.paestumpizzafesta.it | @paestumpizzafest

📧 Contatti: ass.erreerre@gmail.com

Paestum Pizza Fest 2025: quattro giorni di gusto, storia e passione. Dove la pizza diventa emozione.

Per richieste media e accrediti stampa:

scrivere a ass.erreerre@gmail.com oppure contattare direttamente l’organizzazione 338 188 77 87 (Rosario Augusto)

