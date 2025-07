Rapporto sulla Sussidiarietà, mercoledì 2 in Camera di Commercio

Domani, mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 10:30, presso la Camera di Commercio di Salerno (Via Roma 29), si terrà la presentazione del Rapporto sulla Sussidiarietà, un’analisi del welfare territoriale e al ruolo della sussidiarietà per il futuro del territorio.

L’introduzione ai lavori sarà a cura di Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno. Seguirà la presentazione del Rapporto da parte del Professor Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e docente all’Università di Milano-Bicocca. Il Rapporto esamina lo stato del welfare in Italia e propone soluzioni per un sistema moderno e integrato, che promuova la sinergia tra pubblico, privato e Terzo settore.

Seguiranno gli interventi di:

Nino Apreda , Presidente dell’UCID Campania

, Presidente dell’UCID Campania Giuseppe Tripoli , Segretario Generale di Unioncamere

, Segretario Generale di Unioncamere Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno

Chiuderà i lavori Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Claudia Conte.

L’evento rappresenta un’opportunità di confronto per individuare strategie condivise volte a costruire un welfare più efficace per la comunità.

La presenza degli Organi d’informazione è particolarmente gradita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...