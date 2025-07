Zinzi (Lega): a Salerno nessuna emergenza criminalità, De Luca non sa quel che dice

“Il presidente della Regione Campania De Luca non sa di cosa parla quando afferma che nel Comune di Salerno, c’è un’emergenza criminalità. In base ai dati ufficiali disponibili, il numero complessivo dei reati è in diminuzione. Nel 2024 sono diminuiti di circa il 2% rispetto al 2023, anno nel quale il dato era rimasto sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2022. Il trend in flessione prosegue nel 2025. Per quanto riguarda in particolare i furti: nel 2023 sono in calo del 3% rispetto all’anno precedente. Il 2024 fa segnare una ulteriore flessione pari al 5%. Contestualmente, sul fronte dell’attività di contrasto, nel 2023 il numero di persone arrestate o denunciate a Salerno è cresciuto del 12% rispetto all’anno precedente. Il 2024 ha confermato questa tendenza, frutto degli investimenti fatti sulla sicurezza come dimostra anche il positivo rapporto tra Forze di Polizia e popolazione che a Salerno è di 1 a 106, rispetto a una media nazionale di 1 a 222. Infine per quanto riguarda gli operatori della polizia stradale, in tutta la provincia sono in servizio complessivamente circa 200 unità, un dato sostanzialmente identico all’anno precedente. Piuttosto che cercare inutilmente argomenti per distogliere l’attenzione, De Luca farebbe bene a concentrarsi sulle criticità della sua gestione, a partire da quella che è una vera e propria emergenza sanitaria, con migliaia di persone che ogni anno sono costrette a rivolgersi ad amministrazioni regionali più virtuose per vedere soddisfatto il diritto alla salute, e la Campania che è costretta a versare centinaia di milioni per pagare le spese di questi trattamenti. Abbiamo capito che per De Luca Salerno è l’ultima spiaggia, dal momento che tenterà di candidarsi sindaco, ma questo non lo legittima a gettare fango su chi sta lavorando giorno e notte per restituire dignità e speranza a tutti i campani”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

