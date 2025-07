Amazon Prime Day Festival a Marina di Eboli

L’undicesima edizione di Prime Day, l’evento annuale di offerte di Amazon in esclusiva per i clienti Prime, torna dall’8 all’11 luglio con una novità: per la prima volta, ben 4 giorni per fare acquisti e risparmiare.

Dalle 00:01 dell’8 luglio alle 23:59 dell’11 luglio, i clienti Prime potranno scoprire centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, tra cui abbigliamento, bellezza e cura della persona, elettronica, prodotti per la casa e giocattoli, e acquistare prodotti in offerta di grandi marchi – come ghd, Samsung, Bosch, Foppapedretti, Havaianas, Chicco, Samsonite, Neutro Roberts e molti altri – oltre ad accedere a migliaia di offerte su prodotti Made in Italy. Quest’anno, Amazon offre ai clienti Prime un’ulteriore opportunità di risparmio grazie alle Offerte di oggi: ogni giorno, a partire dalla mezzanotte, verranno lanciate nuove offerte a tema per un periodo di tempo limitato. Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso senza costi per poter così risparmiare grazie a Prime Day, beneficiando di spedizioni rapide e convenienti, senza costi aggiuntivi.

Per inaugurare la nuova edizione di Prime Day e celebrare il traguardo dei 15 anni di Amazon.it, Amazon festeggia insieme ai propri clienti in Italia con Prime Day Festival, un grande evento aperto al pubblico che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 luglio a Marina di Eboli, Salerno. I visitatori avranno la possibilità di vivere una vera e propria esperienza Prime tra eventi esclusivi, sport, intrattenimento e molto altro ancora, mentre si godono il sole della costa salernitana.

“Siamo entusiasti di annunciare una nuova straordinaria edizione di Prime Day. Anche quest’anno, oltre ad offrire ai clienti Prime centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti, rinnoveremo la tradizione di Prime Day Festival, coinvolgendoli in un’esperienza unica sulla splendida costa salernitana” ha dichiarato Marco Ferrara, Responsabile del Programma Offerte e Direttore della categoria Arredamento di Amazon EU. “Prime Day 2024 è stato il migliore di sempre e, forti di questo risultato, abbiamo deciso di estendere l’evento a 4 giorni per offrire ai nostri clienti ancora più tempo per scoprire nuove offerte e opportunità di risparmio. Abbiamo selezionato con cura una varietà di prodotti che rispecchiano le diverse esigenze e passioni dei nostri clienti, dalla tecnologia ai prodotti per la casa, senza dimenticare le eccellenze del Made in Italy”.

Prime Day Festival: un’esplosione di energia firmata Prime Da venerdì 4 luglio a domenica 6 luglio 2025, Prime Day Festival arriva a Marina di Eboli, trasformando il rinomato Bagno 38 in un villaggio ricco di esperienze, tra colori, musica, intrattenimento e puro divertimento, aperto al pubblico ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 18:00. I visitatori potranno immergersi nel mondo Prime alla scoperta dei numerosi benefici inclusi nell’abbonamento e dei servizi che Amazon mette a disposizione per rendere ancora più piacevole e conveniente l’esperienza di shopping. L’evento culminerà sabato 5 luglio alle ore 22:00 con l’imperdibile showcase che vedrà protagonista Serena Brancale. La cantautrice e polistrumentista porterà sul palco un’esibizione inedita e piena di energia, arricchita dalla presenza della sua band e di un corpo di ballo interamente Made in Puglia. Con il suo stile inconfondibile che fonde jazz, soul, elettronica e sonorità mediterranee, proporrà un viaggio musicale vibrante e coinvolgente. Tra i brani del suo repertorio anche il nuovo singolo Serenata, nato dalla straordinaria sintonia con Alessandra Amoroso durante il Festival di Sanremo. La partecipazione al concerto è gratuita, con registrazione obbligatoria disponibile a questo link. In occasione di questa serata speciale, il villaggio di Prime Day Festival sarà aperto al pubblico anche dalle ore 20:30 alle ore 22:00.

Di seguito tutte le aree e le attività in programma in occasione di Prime Day Festival:

• Buon anniversario Amazon.it: sono passati 15 anni da quando Amazon ha aperto per la prima volta le sue vetrine virtuali in Italia. I visitatori potranno scoprire la trasformazione dei trend di consumo degli italiani dal 2010 al 2025 e ripercorrere le tappe più significative dall’arrivo di Amazon in Italia a oggi, tra prodotti bestseller e curiosità su Amazon Music, Prime Video, Alexa e Audible.it.

• Offerte Prime Day e benefici Prime: per l’intera durata dell’evento, presso lo stabilimento balneare i visitatori potranno esplorare una selezione dei migliori prodotti in offerta durante Prime Day, inclusi i dispositivi Echo con integrazione Alexa, e scoprire tutti i benefici Prime, come Amazon Music Prime, con cui accedere a 100 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast; Prime Video, dove trovare i migliori film, serie tv del momento, documentari ed eventi sportivi; Leggi con Prime per avere accesso a un’ampia selezione di libri e di riviste; Amazon Photos, uno spazio illimitato di archiviazione per salvare gli scatti più memorabili dell’estate e Prime Gaming, con cui usufruire di un’ampia selezione di giochi, contenuti esclusivi, un abbonamento mensile a un canale Twitch e molto altro ancora.

• Esperienza d’acquisto Amazon e spedizioni veloci: uno spazio dedicato alla scoperta dei servizi innovativi che Amazon mette a disposizione dei clienti per migliorare costantemente l’esperienza d’acquisto. Tra questi, Chiedi a un amico, la funzionalità disponibile all’interno della shopping app di Amazon che permette di ricevere consigli in tempo reale da amici e familiari, Rufus, l’assistente virtuale per lo shopping basato sull’IA generativa, e Amazon Lens, che consente di trovare il prodotto che si sta cercando scattando o caricando una foto sulla shopping app di Amazon. Attraverso un’esperienza di gioco interattiva, sarà inoltre possibile scoprire di più sul mondo delle spedizioni veloci e convenienti di Prime.

• La spesa su Amazon.it: in quest’area i visitatori potranno esplorare tutte le opzioni a loro disposizione per ordinare la spesa su amazon.it/supermercato e riceverla comodamente a casa propria. Sarà possibile scoprire l’offerta di Amazon Fresh, attiva per i clienti Amazon di Milano, Roma, Torino, Bologna, Monza e aree limitrofe: migliaia di articoli suddivisi in tutte le categorie, tra cui carne, frutta e verdura, latticini, prodotti per la cura della casa e della persona. Un altro spazio sarà riservato allo store Cortilia su amazon.it/cortilia, che propone oltre 4.000 prodotti – inclusi freschi riconosciuti per la loro alta qualità, prodotti da dispensa, vini pregiati, articoli per la casa, per la persona e per gli animali – disponibili per i clienti di Milano, Monza e negli oltre 80 comuni limitrofi attualmente coperti dal servizio. Infine, sarà presente una selezione di prodotti per tutti i giorni, che i clienti Amazon in tutta Italia possono acquistare su amazon.it/everydayessentials. I visitatori potranno inoltre concedersi una pausa rinfrescante con snack salutari offerti da Amazon Fresh.

• La casa sicura con Ring: uno spazio dedicato alla scoperta dell’ampia gamma di dispositivi Ring e di come ognuno possa diventare un vero alleato per il proprio relax, grazie ad un intero sistema di sicurezza domestica intelligente con videocitofoni, videocamere, allarmi e accessori. Un’opportunità per conoscere da vicino le soluzioni che Ring mette a disposizione per gestire, controllare e vedere quel che accade dentro e fuori la propria abitazione, ovunque ci si trovi, anche mentre si è in vacanza.

• Sport in riva al mare: emozionanti tornei di mini football targati UEFA Women’s EURO 2025 e coinvolgenti SUP challenge. I visitatori potranno anche scoprire il rinnovato Negozio Calcio Femminile, che include un’ampia selezione di prodotti per gli appassionati: dai palloni ufficiali UEFA Women’s EURO a kit tecnici, accessori e tutto il necessario per fare il tifo.

• Le eccellenze del Made in Italy: uno spazio dedicato ai prodotti del territorio realizzati dalle piccole e medie imprese italiane che Amazon supporta attraverso la vetrina Made in Italy su Amazon.it. Idee regalo, abiti, accessori, specialità culinarie, vini e arredi per la casa: la vetrina Made in Italy è una vera celebrazione del design, dell’artigianato e della qualità dei prodotti realizzati nel nostro Paese, molti dei quali in offerta durante Prime Day.

• L’angolo Amazon Fashion: uno spazio dedicato a tutti gli appassionati di moda, che avranno la possibilità di scoprire una selezione di abbigliamento e accessori per l’estate, oltre ad alcune proposte beauty e per la cura della persona.

• Il divertimento di Plinko con Amazon Music: un’esperienza coinvolgente dove i visitatori potranno vincere fantastici premi estivi. Per partecipare, sarà necessario scaricare l’app Amazon Music attraverso un QR code dedicato. In palio due tipologie di premi: esclusivi gadget Amazon Music e articoli fashion da personalizzare. Un modo divertente per scoprire la vasta offerta musicale di Amazon Music e dare un tocco di stile alla propria estate.

• Prime per gli studenti e per i giovani dai 18 ai 22 anni: un’area dedicata alla scoperta dell’offerta Prime per studenti e ragazzi dai 18 ai 22 anni, che offre tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime a metà prezzo (2,49€ al mese o 24,95€ all’anno) e un periodo di uso senza costi di tre mesi. I visitatori potranno esplorare i benefici della nuova offerta attraverso una divertente ruota della fortuna con pistole d’acqua, combinando il piacere del gioco con l’opportunità di conoscere i vantaggi di Prime.

• Prime Photo Booth #SentitiSpeciale: non mancherà la possibilità di realizzare scatti indimenticabili con vista sulla spiaggia dorata, dove i visitatori potranno immortalare i momenti più belli e condividere l’esperienza di Prime Day Festival sui social con l’hashtag dedicato. Tutte le informazioni sulle attività in programma sono disponibili su Aboutamazon.it.

Inizia a risparmiare con le offerte anticipate

I clienti Prime possono già iniziare a risparmiare grazie a Prime Day, approfittando di offerte anticipate su prodotti di grandi marchi. Le offerte anticipate includono anche:

•

Dispositivi Amazon: grandi offerte su una selezione di dispositivi Amazon, tra cui Echo, Fire TV Stick, Ring ed eero, a partire dal 4 luglio.

•

Amazon Music: i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno usufruire di quattro mesi di uso gratuito, con accesso a oltre 100 milioni di brani e podcast di alta qualità, senza pubblicità, on demand e in streaming audio di alta qualità. Inoltre, i clienti individuali che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited potranno passare ad un piano famiglia senza costi aggiuntivi per due mesi. Maggiori informazioni disponibili su amazon.it/music/unlimited.

•

Amazon Fresh: i clienti Prime potranno approfittare di offerte esclusive fino al -30% per la loro spesa su Amazon Fresh, con sconti su una selezione di prodotti base come carne, latte, formaggi, bevande e snack rinfrescanti per l’estate. Ci saranno nuove offerte nei giorni precedenti a Prime Day, con prezzi imperdibili su articoli per la cura della casa e della persona. Inoltre, tutti i nuovi clienti possono usufruire di 30€ di sconto totale sulle prime tre spese.

•

Prodotti per tutti i giorni: risparmia facendo scorta di prodotti di uso quotidiano – prodotti per la pulizia della casa, caffè, detersivi per il bucato, protezione solare e molto altro ancora.

•

Prime Gaming: i clienti Prime possono riscattare sei giochi bonus senza costi aggiuntivi: Tomb Raider I-III Remastered, Saints Row 2, Saints Row IV Re-Elected, Star Wars: Rebellion, TOEM e Dungeon of the ENDLESS: Definitive Edition. Ulteriori offerte presto in arrivo in occasione di Prime Day.

•

Amazon Seconda Mano: fino alle 23:59 del 7 luglio i clienti Amazon otterranno uno sconto del 15% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Non cumulabile con altre promozioni. L’offerta è valida solo per i clienti Prime. Prepararsi in anticipo per Prime Day Prepararsi all’arrivo di Prime Day è più facile e vantaggioso che mai. Tra le varie funzionalità, i clienti Amazon hanno la possibilità di ricevere consigli personalizzati sui prodotti, impostare notifiche e promemoria sulle offerte ed usufruire di opzioni di consegna e pagamento vantaggiose.

• Chiedere a Rufus: l’assistente virtuale basato sull’IA generativa è in grado di rispondere a domande specifiche su Prime Day e fornire consigli sulle offerte.

•

Acquista di nuovo: la sezione “Acquista di nuovo”, disponibile in homepage, permette di ritrovare in un unico luogo tutti i prodotti acquistati di frequente. Anche in occasione di Prime Day, i clienti possono aggiungere rapidamente al carrello i loro prodotti preferiti e scoprirne molti altri correlati.

•

Impostare notifiche personalizzate sulle offerte: i clienti Prime possono ricevere notifiche sulle offerte personalizzate in base alle loro ultime ricerche su Amazon.it e ai prodotti visualizzati di recente. È sufficiente visitare la pagina di Prime Day sulla shopping app di Amazon per attivare le notifiche relative alle offerte.

•

Offerte personalizzate: “Offerte che potrebbero interessarti”, “Offerte per te” e “Offerte relative ai prodotti salvati per dopo” saranno disponibili in occasione di Prime Day 2025. Inoltre, i clienti Prime avranno l’opportunità di scoprire una selezione di prodotti ancora più ampia, con collezioni dedicate tra cui “Prodotti per tutti i giorni”, “Top Brand”, “Più amati dai clienti”, “Top 100” e “Offerte di tendenza”.

•

Ricevere avvisi di offerte e promemoria tramite Alexa: è possibile utilizzare Alexa per monitorare le offerte sui prodotti presenti nella propria Lista dei desideri, nel Carrello o in Salva per dopo. Basta dire: “Alexa, aggiungi [nome prodotto] al mio carrello” e poi chiedere all’assistente vocale di Amazon di avvisare quando un’offerta è disponibile. Chi non vuole perdere nemmeno un momento di Prime Day può chiedere ad Alexa di ricordare quando inizia l’evento di offerte semplicemente dicendo: “Alexa, imposta un promemoria per Prime Day”.

•

Non solo risparmio ma anche consegne rapide e convenienti, oltre a modalità di pagamento vantaggiose: anche in occasione di Prime Day, i clienti Prime possono fare affidamento su Amazon per semplificare la propria vita grazie a consegne rapide e convenienti, in giornata o in un giorno, su milioni di prodotti, oltre alla comodità di poter scegliere l’opzione di consegna più adatta ai propri bisogni. Se sei cliente Prime puoi infatti far spedire i tuoi ordini presso un Amazon Locker per ritirarli in modalità self-service, o un Amazon Counter, punti di ritiro assistiti da personale, disponibili presso i negozi e i rivenditori della zona, o selezionare l’opzione di consegna Il Mio Giorno Amazon, scegliendo il giorno della settimana in cui ricevere gli articoli idonei, tutto senza alcun nessun costo aggiuntivo. Inoltre, in fase di acquisto è possibile scegliere fra un’ampia selezione di opzioni di pagamento tra cui carta di credito, contanti presso un punto vendita autorizzato, addebito diretto sul conto corrente, rateizzazione1, Buoni Regalo Amazon.it e anche BANCOMAT Pay®, un’opzione di pagamento popolare, facile da usare e sicura, disponibile sia per gli acquisti durante Prime Day e tutto l’anno, sia per l’iscrizione a Prime.

Scopri le offerte Prime Day in tutto il mondo

Prime Day prenderà il via l’8 luglio in Australia, Austria, Belgio, Canada, Colombia, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito. I clienti Prime in Brasile, Egitto, India, Messico, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti potranno usufruire delle offerte di Prime Day più avanti nel corso dell’estate.

Esplora i benefici di Amazon Prime

Prime è risparmio, convenienza e intrattenimento, tutto in un unico abbonamento. Oltre 200 milioni di iscritti a Prime in 25 paesi del mondo possono beneficiare dell’ampia selezione, dell’eccezionale valore e delle consegne veloci illimitate incluse con Prime. In Italia, i clienti possono iscriversi a Prime per 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno e, se idonei, iniziare un periodo d’uso gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime. I giovani dai 18 e i 22 anni e gli studenti universitari possono invece iniziare un periodo d’uso senza costi di 90 giorni su amazon.it/joinstudent. Dopo il periodo d’uso senza costi, Prime per gli studenti e per i giovani dai 18 ai 22 anni costa 2,49€ al mese o 24,95€ all’anno, metà rispetto al prezzo di Prime. I clienti Prime hanno accesso a film, serie tv del momento e ad eventi sportivi live come la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League con Prime Video, all’ascolto senza pubblicità di 100 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast con Amazon Music Prime, a giochi inclusi con Prime Gaming, a migliaia di libri e una selezione di riviste, all’archiviazione illimitata di foto con Amazon Photos, alle offerte esclusive, alle spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti. I clienti Prime possono inoltre beneficiare di Deliveroo Plus senza costi aggiuntivi per un anno, con consegna inclusa per ordini superiori a €25 su Deliveroo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...