John Elkann in visita a Ravello

Alla vigilia del Ferrari World Premiere, evento globale in programma ad Amalfi, in cui la casa di Maranello svelerà in anteprima mondiale due nuovi modelli ispirati proprio alla perla della Costiera, John Elkann Presidente di Stellantis, Ferrari S.p.A., Ferrari N.V. e Fondazione Giovanni Agnelli, si è concesso una visita privata a Ravello in compagnia di moglie e figli. Villa Rufolo è stata la prima tappa nella Città della Musica. Accolto dal Direttore generale della Fondazione Ravello Maurizio Pietrantonio, Elkann ha avuto parole di apprezzamento per la bellezza dei luoghi e la loro cura.

Tra i giardini, curiosità ha suscitato il cantiere del palco del Belvedere e i lavori per l’allestimento della mostra di Anselm Kiefer che aprirà al pubblico il prossimo 11 luglio.

