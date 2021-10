Torchiara Story Festival. “Mirari” di Antonella Casaburi apre la rassegna letteraria Storie al Femminile.

La serata finale del Torchiara Story Festival, organizzata da Angela Riccio e giunta alla sua settima edizione, si è svolta ieri 10 ottobre alle ore 18.00 a Ogliastro Cilento, presso la Fondazione Matteo e Claudina de Stefano. Nel salotto della fondazione si è tenuta la nuova iniziativa Storie al Femminile, cho ha visto protagoniste le autrici Donata Maria Biase con Giallo Narciso e Antonella Casaburi con “Mirari”. A coordinare l’evento, il giornalista del Mattino Alfonso Sarno. La presentazione si è svolta con larga partecipazione di pubblico e ha toccato svariati argomenti: la scrittura al femminile, il ruolo della casualità e degli incontri inaspettati, il Cilento come sfondo privilegiato della trama.

Così il giornalista Alfonso Sarno introduce l’ autrice di “Mirari”: “Antonella Casaburi ha una scrittura cinematografica”, per poi definire il libro un romanzo di formazione perché racconta come a volte degli incontri fortuiti possono cambiare la vita e come la protagonista, Giulia, vive questo momento, e lo vive in maniera contraddittoria come tutti i giovani.”

Giulia è una studentessa universitaria, una ragazza orfana un pi delusa dalla vita Chen giorno sale su questo treno a Termini, e per un soffio riesce a prendere il treno”, dichiara la scrittrice Antonella Casaburi, sottolineando come la casualità svolga un ruolo determinante nello sviluppo della trama, così come accade nella vita reale. A conclusione del dibattito, la docente e scrittrice romana d’adozione ma cilentana di origini dichiara: “Sto scrivendo un nuovo romanzo: sempre ambientato nel Cilento, ma sarà un romanzo storico.”