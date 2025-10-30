Tenta il suicidio, salvato dai Carabinieri ad Eboli

La Segreteria Regionale Campania del Nuovo Sindacato Carabinieri esprime il proprio più sincero plauso e la propria incondizionata gratitudine ai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Eboli, in provincia di Salerno, per un eccezionale e tempestivo intervento nella giornata di domenica 26 ottobre, che ha permesso di salvare una vita umana in grave pericolo.

I militari sono accorsi a seguito di una richiesta di soccorso per un uomo che stava tentando il suicidio.

Giunti sul posto, lo hanno trovato in stato di forte alterazione e disperazione, dopo che aveva già tentato di impiccarsi.

Fallito il primo tentativo a causa del cedimento di un lampadario, l’aspirante suicida aveva immediatamente riprovato ed era sul punto di compiere un secondo, fatale gesto, lanciandosi da una finestra.

Grazie alla loro prontezza operativa, al sangue freddo e alla ferma determinazione, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse compiere l’atto, mettendolo in sicurezza e garantendo l’immediato arrivo e l’assistenza del personale sanitario del 118, a cui è stato affidato per le cure del caso.

“L’azione dei colleghi del Radiomobile di Eboli – dichiara il segretario generale regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Campania Francesco Napoli – non è solo un esempio di altissima professionalità, ma anche e soprattutto un commovente gesto di umanità e dedizione”.

“Ancora una volta – aggiunge – i nostri carabinieri dimostrano di essere angeli custodi sul territorio, capaci di intervenire con efficacia anche nelle situazioni più estreme e delicate, laddove non c’è solo da reprimere, ma da soccorrere e proteggere la vita: a loro vanno la nostra ammirazione e il nostro più sentito grazie”.

“Il Nuovo Sindacato Carabinieri – conclude – è fiero di rappresentare professionisti di tale levatura e continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a tutelare e valorizzare il lavoro quotidiano dei militari dell’Arma”.

