Sport, trovato accordo in Conferenza Stato-Regioni su nuovo protocollo.

Durante la Conferenza Stato-Regioni, in corso questo pomeriggio, è stata trovata un’intesta per un nuovo protocollo che riguarda tutti gli sport professionistici; nuove normative che toccano ovviamente anche la Serie A.

Ora il blocco dell’intera squadra è previsto se il numero di positivi è superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti. Nuove disposizioni anche per eventuali positività: isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo di indossare mascherine FFP2 se non si effettua attività sportiva.