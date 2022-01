Demon Slayer – The Movie: il Treno Mugen al cinema in Campania dal 17 al 19 gennaio.

La stagione 2022 degli anime al cinema, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit, si apre con un titolo che ha infranto ogni record al botteghino: DEMON SLAYER – THE MOVIE: IL TRENO MUGEN, in arrivo nei cinema italiani dal 17 al 19 gennaio (elenco sale su www.nexodigital.it) dopo lo straordinario successo internazionale.

Prodotto dallo studio di animazione ufotable, DEMON SLAYER – THE MOVIE: IL TRENO MUGEN è un vero e proprio punto di riferimento dell’animazione mondiale tratto dal manga più venduto degli ultimi 5 anni. In Giappone ha battuto il record di incassi de “La Città Incantata”, “Titanic” e “Frozen” e si prepara ora a incontrare il pubblico nelle sale italiane.

La storia ci racconta di Tanjiro e i suoi compagni che, completata la riabilitazione presso la Villa delle Farfalle, ricevono dal corvo del legame (una specie di ricetrasmittente per ricevere gli incarichi) la loro prossima missione: devono raggiungere il treno Mugen, dove oltre 40 persone sembrano essere scomparse in un brevissimo lasso di tempo. Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro. Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta precipitando così in un sogno infinito.

Dopo DEMON SLAYER – THE MOVIE: IL TRENO MUGEN gli appuntamenti con gli Anime al cinema proseguiranno con SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT (28 febbraio, 1 e 2 marzo 2022), LA FORTUNA DI NIKUKO (4, 5, 6 aprile 2022).

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.

DEMON SLAYER – THE MOVIE: IL TRENO MUGEN Staff Tratto dal manga di Koyoharu Gotoge Regia: Haruo Sotozaki Design Personaggi & Direzione Animazioni: Akira Matsushima Direttore Artistico: Koji Eto, Masaru Yanaka, Yuri Kabasawa Direttore della Fotografia: Yuichi Terao Montaggio: Manabu Kamino Musiche: Yuki Kajiura, Gō Shiina Prodotto da: Akifumi Fujio, Masanori Miyake, Yuma Takahashi Una produzione: Aniplex, Shueisha, ufotable ©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

In Campania aderiscono le seguenti sale:

AversaCasertaCasoriaCastellammare StabiaMarcianiseMercoglianoNapoliNolaSalernoSant’ArpinoTorrecuso