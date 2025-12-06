Sponsorship eventi Luci d’Artista, Cammarota: “Subito al lavoro per regolamento comunale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
“Un anno fa l’assessore al turismo Alessandro Ferrara convenne sull’ipotesi di redigere un regolamento comunale che aprisse e normasse la partecipazione privata, attraverso sponsorship, ai grandi eventi promossi dal Comune di Salerno nell’ambito di una sinergia che creasse valore per la città e che potesse, al contempo, alleggerire le spese pubbliche e offrire una vetrina ai privati interessati. Un anno è trascorso senza riuscire a realizzare questo proposito, ora si acceleri”.

Lo afferma l’avvocato Antonio Cammarota, capogruppo consiliare de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza nell’ambito della quale, oggi, si è parlato proprio della necessità di dare seguito a un’intenzione che potrebbe notevoli benefici all’ente, in termini economici e promozionali con il rinnovato impegno a dare corpo alla proposta emersa ormai un anno fa.

“L’idea della sponsorizzazione – spiega Cammarota – non vale, per esempio, solo per il concerto di Capodanno ma è funzionale a tutte le manifestazioni per le quali si assume la partecipazione di migliaia di persone. Occasione sempre interessante per piccole e grandi realtà imprenditoriali o associative che sfrutterebbero la vetrina Salerno compartecipando alle spese per la sua promozione diretta e indiretta. Luci d’artista è ormai un marchio riconosciuto, la stessa civica amministrazione anni fa immaginó e commissionò a Massimo Vignellj l’ideazione del brand Salerno. Abbiamo tutti gli elementi per riunione sotto un’unica regia l’organizzazione, operativa e anche finanziaria, del cartellone e dell’offerta della destinazione Salerno”.

Cammarota riconosce, infatti, il lavoro che l’ente porta avanti nell’ambito di importanti fiere come il Wolrd Travel Market di Londra o il Ttg di Rimini ma – rilancia – “dobbiamo spingere sull’acceleratore e varare un regolamento che includa la partecipazione privata nell’organizzazione dei grandi eventi della Destinazione Salerno”. “L’importante – conclude Cammarota – è non indugiare oltre e mettersi subito al lavoro”.

