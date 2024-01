Sparatoria a Giffoni Valle Piana: uomo ferito in una lite

Un grave episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Giffoni Valle Piana, dove un uomo di 40 anni è stato gravemente ferito in seguito a una sparatoria avvenuta ieri sera. La lite, scoppiata in Piazza del Popolo nella frazione “Vassi” del comune picentino, ha raggiunto il suo apice quando l’uomo è stato colpito da quattro colpi di pistola, mirati alle gambe e all’addome, da un altro individuo.

I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportando la vittima all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per l’asportazione dei proiettili. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate critiche e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta degli eventi e determinare le responsabilità. Questo grave atto di violenza ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sull’aumento degli episodi di violenza armata.