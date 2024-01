Campania: prolungata l’Allerta Meteo per piogge e temporali

La Protezione Civile della Campania ha esteso l’avviso di allerta meteo di livello Giallo, inizialmente previsto fino a domenica sera, fino alle 17 di lunedì 8 gennaio, a causa delle persistenti condizioni di maltempo che interessano l’intera regione. Questa proroga è stata decisa in risposta alle previsioni che indicano la continuazione di piogge e temporali intensi.

La regione è in stato di vigilanza a causa dei rischi idrogeologici che possono manifestarsi anche in assenza di precipitazioni. Tra i pericoli maggiori si annoverano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento di acque su strade, trasporto di detriti, cadute di massi e frane, soprattutto in aree con suoli particolarmente fragili o saturi. La Protezione Civile ha inoltre evidenziato che, fino alle 23 di oggi, sono previsti anche venti forti oltre ai temporali.

I Comuni sono stati invitati a mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare gli effetti dei fenomeni atmosferici previsti, seguendo i piani comunali di protezione civile. Questa situazione mette in evidenza l’importanza di una risposta coordinata e tempestiva alle emergenze meteorologiche.