Il ritorno di Sabatini e la sfida Salernitana-Juventus: Anteprima e Formazioni

Walter Sabatini, direttore generale della Salernitana, fa il suo atteso ritorno allo stadio Arechi, teatro della storica salvezza del 22 maggio 2022. La Salernitana si prepara ad affrontare la Juventus, una sfida che segue la recente sconfitta per 6-1 in Coppa Italia. L’allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, ripropone il mantra della “partita perfetta”, sperando di replicare le prestazioni che hanno già visto la sua squadra fermare grandi del campionato come Lazio e Milan proprio allo stadio Arechi.

Dall’altra parte, Massimiliano Allegri e la Juventus sono in cerca di riscatto dopo aver assistito alla vittoria dell’Inter sul Verona, un risultato che ha favorito indirettamente la Salernitana. La Juventus dovrà fare a meno di giocatori chiave come Chiesa, infortunato al ginocchio, Cambiaso assente per febbre, e Locatelli squalificato.

Per questa prima partita del 2024, lo stadio Arechi ha registrato il tutto esaurito, stabilendo un nuovo record di incassi.

Le formazioni probabili vedono la Salernitana schierarsi con un 4-4-2, con Costil in porta, una difesa composta da Daniliuc, Fazio, Gyomber e Bradaric, e un attacco guidato da Ikwuemesi e Simy.

La Juventus risponde con un 3-5-2, affidandosi a Szczesny tra i pali, una difesa con Gatti, Bremer e Danilo, e l’attacco affidato a Yildiz e Vlahovic.