Venerdì gli “Oscar” di Legalità in Corto: il cinema dei giovani in nome della legge

È stata presentata questa mattina presso la Bcc Magna Grecia di Vallo della Lucania la cerimonia di premiazione del progetto “Legalità in Corto” la rassegna di cortometraggi e video spot realizzati da studenti di tutta Italia, che si terrà il 24 Maggio 2024 presso il Teatro Eduardo De Filippo ad Agropoli. Saranno premiati gli studenti che, attraverso il cinema, hanno saputo raccontare storie di cambiamento e di speranza, dimostrando che nelle loro mani il futuro è luminoso e pieno di possibilità. Promosso dalla Bcc Magna Grecia è con il patrocinio morale del Comune di Agropoli, l’evento è realizzato anche grazie alla collaborazione di aziende e associazioni territoriali.

A condurre la cerimonia con eleganza e carisma sarà Stefania Cavaliere, nota TV Host dall’intrattenimento carico di emozioni.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione di un carnet di ospiti e artisti eccezionali accompagnati dalle straordinarie performance di altri talenti, tra cui il mago illusionista Fabio Barone, la cantante Serena Stoppiello e la performer Ahura Di Muro.

Il Presidente della BCC Magna Grecia, Lucio Alfieri ha commentato con soddisfazione: “La nostra Banca ha creduto fermamente in questo progetto fin dai suoi albori. Riconoscendo il potenziale di ‘Legalità in Corto’ nel promuovere valori fondamentali come la legalità e il rispetto reciproco, abbiamo continuato a sostenere questa iniziativa che oggi è diventata un pilastro culturale e educativo per le giovani generazioni. La partecipazione e il coinvolgimento attivo dei giovani sono la testimonianza tangibile della rilevanza e dell’impatto positivo di questo progetto nella nostra comunità. Siamo onorati di essere parte di questa iniziativa e di vedere il suo costante crescere nel tempo.”

Centinaia gli studenti, guidati dagli esperti del progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale”, che hanno lavorato intensamente per creare cortometraggi e video spot che affrontano tematiche cruciali come l’educazione civica, la prevenzione delle dipendenze, la lotta al bullismo e il rispetto dell’ambiente. “Vedere l’entusiasmo e la creatività dei giovani partecipanti a questa iniziativa è davvero ispirante – ha aggiunto il Vice Presidente della BCC Magna Grecia, Pasquale Lucibello – ‘Legalità in Corto’ non solo offre una piattaforma per esprimere idee e messaggi importanti, ma anche un’opportunità per i giovani di sviluppare le proprie capacità artistiche e di comunicazione.”

La partecipazione delle scuole è stata fondamentale per i ragazzi aprendo le porte alla creatività e alla consapevolezza di sé stessi e del mondo che li circonda. Questo approccio innovativo all’educazione attraverso il linguaggio visivo ha permesso loro di esprimere idee e messaggi con potenza e impatto, contribuendo così alla costruzione di una cultura basata sulla legalità e il rispetto reciproco.

Un’esperienza che ha colpito anche il Regista Luca Moltisanti: “Collaborare con i giovani partecipanti a ‘Legalità in Corto’ è stata un’esperienza straordinaria. Sono rimasto colpito dalla loro creatività e dalla loro dedizione nel raccontare storie che affrontano temi così importanti per la nostra società. Non vedo l’ora di vedere i risultati di questo lavoro sul palco del Teatro Eduardo De Filippo”.

Alla conferenza è intervenuto anche il Direttore Generale della BCC Magna Grecia, Salvatore Angione che ha dichiarato: “Come istituzione bancaria fortemente radicata nel territorio, crediamo nel supportare iniziative che promuovono la crescita e lo sviluppo della nostra comunità. ‘Legalità in Corto’ è un esempio straordinario di come l’arte e la cultura possano essere utilizzate come strumenti per educare e ispirare.”

Grande commozione anche nelle parole del Project Manager di ‘Legalità in Corto’, Sante Massimo Lamonaca che ha dedicato la sua vita al format nella speranza di gettare i semi per una cultura di rispetto e consapevolezza: “Questa conferenza stampa segna un momento importante nel percorso di ‘Legalità in Corto’. Siamo grati per il sostegno della BCC Magna Grecia e di tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione. I cortometraggi e i video spot in concorso rappresenteranno una testimonianza vibrante del talento e dell’impegno dei giovani nel promuovere la legalità e la giustizia sociale.”

Gli Ospiti Speciali di ‘Legalità in Corto’

Una nota particolare va dedicata agli ospiti speciali di “Legalità in Corto” che stimoleranno riflessioni e considerazioni sui temi dei cortometraggi e dei video spot, alimentando il dibattito interno alla giuria di circa 40 ragazzi (composta da studenti che hanno partecipato al percorso formativo), che decreterà il miglior Cortometraggio e il miglior video spot.

Mery Esposito – Digital Creator e icona web: Con milioni di visualizzazioni sul web, Mery Esposito è una vera e propria stella della rete. La sua creatività e il suo carisma hanno conquistato il cuore di milioni di fan, e ora è pronta a portare il suo fascino sul palco di ‘Legalità in Corto’.

Nello Salza – La Tromba del Cinema Italiano: Conosciuto in tutto il mondo come “La Tromba del Cinema Italiano”, Nello Salza ha incantato gli spettatori con le sue esibizioni nelle colonne sonore dei film di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Quentin Tarantino e molti altri. La sua musica ha reso magici momenti indimenticabili sul grande schermo, e ora farà lo stesso per ‘Legalità in Corto’.

Daniele Ciniglio – Attore, content creator e video producer napoletano: Con una performance indimenticabile ad Italia’s Got Talent, Daniele Ciniglio ha toccato il cuore del pubblico con un monologo intenso sulla realtà della Camorra. Il suo talento e la sua passione per l’arte lo rendono una presenza straordinaria sulla scena artistica emergente.