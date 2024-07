Aspettando il Premio Charlot. Domani sera ultimo appuntamento. Ospiti Alessio Boni, Manlio Castagna, Salvatore Gisonna ed i Villa Perbene

Ultimo appuntamento domani sera, 26 luglio, alle ore 21.30, presso l’Arena Cinema Charlot con “Aspettando il Premio Charlot”. Ultimo appuntamento che vedrà salire sul palcoscenico, presentati da Cinzia Ugatti, da prima Manlio Castagna (Premio Charlot libri) e poi Alessio Boni (Premio Charlot teatro).

A seguire risate assicurate con Salvatore Gisonna, attore comico dal 1998. Autore sia dei suoi spettacoli e vanta collaborazioni anche con altri comici nazionali. Nel cast di Made in Sud dal 2007 al 2015 in cui è stato anche autore. Vincitore di svariati festival di comicità italiana come il Premio Charlot, Adriatica Cabaret, Ridi Roma, Arezzo Cabaret ed altri. Al suo attivo anche due spettacoli teatrali. Con il suo ultimo spettacolo sarà in tournée nella prossima stagione 2016/17. Al suo attivo anche piccole partecipazioni in alcuni film. Dal 2018 in teatro con la commedia da lui scritta e diretta “Siamo tutti Felice” con Ciro Esposito e Fabio Balsamo. A seguire i Villa Perbene un collettivo comico salernitano nato nel 2012 composto da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti.Le tre personalità e le rispettive diverse peculiarità comiche formano da subito un mix esplosivo.

Nell’anno stesso della fondazione il collettivo riceve molti consensi partecipando all’ultima

edizione di Zelig off su Italia1, nel 2013 Chicco Paglionico conquista il grande pubblico approdando allo storico palco di Zelig Circus in prima serata su Canale 5 con la parodia di un commesso ikea, , stesso palco che ospiterà Andrea Monetti pochi anni dopo, nei panni dell’irriverente Don Andrea un parroco di provincia molto particolare. Contemporaneamente Francesco D’Antonio viene chiamato a far parte del cast di Colorado su Italia1. Nel 2014, dopo i successi tv, il collettivo sposta il proprio focus sulla rete ed attraverso video, parodie e collaborazioni in pochi mesi conquista il web.

All’inizio del 2018 sono più di 200 mila gli utenti connessi e registrati alle pagine di Villa Perbene e più di 50 milioni le views totalizzate dai loro contenuti.

I biglietti per assistere alla serata si possono acquistare tramite TicketOne oppure Go2 al costo di 17 euro la poltrona e 12 euro tribuna.