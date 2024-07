Polizia e Autostrade al Giffoni festival per la sicurezza stradale

L’educazione stradale non va in vacanza e anche il Giffoni festival diventa un’occasione per sensibilizzare tutti, sull’importanza di adottare comportamenti corretti e responsabili sulla strada.

La Sala blu ha accolto ieri un evento speciale con ospite la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, testimonial di uno dei tre spot di sicurezza stradale realizzati da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, in occasione della stagione estiva, per ricordare che sulla strada come nella vita, il rispetto delle regole è il filo che ci lega a ciò che amiamo.

Velocità, distrazione, alcol e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sono i temi sui cui verte la campagna.

Presenti anche numerosi ragazzi che hanno assistito entusiasti ad un incontro di educazione stradale curato dalle donne e dagli uomini della Polizia stradale.

La Polizia di Stato è stata presente anche all’esterno della Sala blu dove ha accolto i ragazzi con il Camper azzurro per far fare loro esperienza della sicurezza stradale.