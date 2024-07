Ad “Aspettando il Premio Charlot” domani serata di musica e risate con Claudio Tortora, Marcello Ferrante, Angelo Belgiovine, Peppe Laurato e Salvatore Turco

Buona anche la seconda di “Aspettando il Premio Charlot”. All’Arena Charlot di Capezzano tantissimi bambini, accompagnati dai loro genitori ed anche dai nonni hanno assistito alla messa in scena da parte della Compagnia Dell’Arte del family show “Peter Pan” diretto da Antonello Ronga. Tante persone che si sono divertite anche con l’esibizione di Luca Bruno, vincitore dell’edizione 2017 dello Charlot Giovani ed ospite della serata insieme con Luciano Melchionna che ha ritirato il Premio Charlot Teatro.

Ed ora si prosegue. Domani, 25 luglio, sempre con inizio alle ore 21.30, l’Arena Charlot di Capezzano ospiterà una serata all’insegna della risata e soprattutto della musica.

Un viaggio musicale dall’inizio degli anni ’60 fino alla fine degli anni ’70. Un viaggio musicale che vedrà come protagonisti Claudio Tortora e Marcello Ferrante che accompagnati dall’Orchestra della Polymusic di Salerno, faranno rivivere agli spettatori, e conoscere a coloro che non erano nati, quei fantastici anni, dove anche senza cellulari, computer e social, ci si divertiva. “Da “Fatti mandare dalla mamma” a “Siamo i Watussi”, da “Cuore matto” ad “Acqua azzurra, acqua chiara”, passando per “Stasera mi butto”, “Guarda come dondolo”, “Come prima”, “Pianissimo” e tanti, tantissimi altri brani.

Un viaggio fatto di tanti ricordi, che sicuramente farà cantare e ballare tutti i presenti.

Un viaggio che sarà presentato da Cinzia Ugatti e che vedrà tra gli altri la partecipazione del duo comico composto da Peppe Laurato e Salvatore Turco e di Angelo Belgiovine, uno dei vincitori delle primissime edizioni del Premio Charlot giovani.

I biglietti per assistere alla serata si possono acquistare tramite TicketOne oppure Go2 al costo di 17 euro la poltrona e 12 euro tribuna.