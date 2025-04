Guerra e Pace, il Pianto del Papero, giovedì 3 al Delle Arti

Si avvia alla conclusione la seconda edizione della rassegna di teatro “Fo Teatro”, un evento culturale che ha portato sul palco del Teatro Delle Arti di Salerno alcune delle proposte più interessanti del panorama teatrale contemporaneo.

Giovedì 3 aprile, alle ore 21:00, andrà in scena l’ultimo spettacolo della stagione, “Guerra e Pace, il Pianto del Papero”, diretto dal regista Antonio Grimaldi.

La rassegna, ideata e curata da Antonello Ronga e Chiara Natella, ha offerto una serie di appuntamenti dedicati alla ricerca e all’innovazione teatrale, e il gran finale promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente. Lo spettacolo, che si distingue per la sua profondità e originalità, esplora attraverso quadri di ritualità sacra, ancestrale e moderne energie primigenie, alcuni dei temi più discussi e controversi dell’umanità: il male, la colpa, il progresso e la disumanizzazione.

In “Guerra e Pace, il Pianto del Papero”, Grimaldi mette in scena un viaggio riflessivo sull’essere umano, che, pur essendo a capo di un sistema evolutivo rapido e non sempre compatibile con la selezione naturale degli animali, si trova a confrontarsi con la vulnerabilità relazionale e l’esclusione sociale. Il regista affronta la tematica della colpa e della mancanza di rispetto per sé stessi e per l’alterità, una condizione che ci espone al nichilismo e alla perdita di senso nell’esistenza.

Un elemento chiave dello spettacolo è l’intervento salvifico di altre specie, che, con la loro purezza, svelano il senso dell’esistenza e della possibilità di scambio. Santi conigli, animali da presepe dissacranti e orde di scimmie selvagge si alternano in scena, invitando lo spettatore a riflettere sulla propria esistenza e sul senso del divenire, non solo in chiave umana ma anche animale. In un mondo che sembra sempre più disumanizzato, il ritorno alla purezza e alla semplice interconnessione con l’altro può rappresentare un possibile rimedio.

La rassegna “Fo Teatro”, conclude dunque la sua seconda edizione con uno spettacolo che non mancherà di suscitare riflessioni profonde e stimolanti.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro che vogliono riflettere sulle problematiche esistenziali contemporanee attraverso uno sguardo innovativo e provocatorio.