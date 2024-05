Assemblea costitutiva FenImprese Giffoni Vallepiana venerdì 24 all’Antica Rameria

Il 24 maggio prossimo, dalle ore 18, presso la suggestiva location dell’Antica Rameria a Giffoni Valle Piana, sita in via Falcone e Borsellino, uno dei Luoghi del cuore del FAI, si svolgerà l’assemblea costituente della sede zonale dell’associazione FenImprese Salerno a Giffoni Valle Piana.

Nell’occasione, l’incontro tra i partecipanti si concentrerà sul tema: “Le PMI e le peculiarità delle imprese di Giffoni Valle Piana”.

L’assemblea si stabilirà in una zona in cui vi è mancanza di associazioni datoriali nel territorio, dovute alla tendenza di tutte le maggiori sigle a limitarsi a presidiare i capoluoghi di provincia. Avendo intuito questo deficit rappresentativo, proprio del mondo dei professionisti e delle piccole imprese, è stata costituita FenImprese Giffoni Valle Piana, grazie all’impegno del presidente provinciale Ezio Camerini, del vicepresidente Felicia Bianchini, del direttore Antonello Baldini e del vicedirettore Avv. Lucio Orlando, che hanno individuato, in Antonietta Volpe e nel suo direttivo composto da Giada Napolitano e Volpe Luigi, i profili giusti per poter rappresentare l’associazione nel territorio di Giffoni Valle Piana. FenImprese è un’associazione datoriale riconosciuta dal Ministero del Lavoro come “Associazione Sindacale a carattere Nazionale” e pertanto, articolata su piani territoriali, che esplica le sue funzioni nell’ambito dei principi e dei compiti ad essa attribuiti dallo statuto. Fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e della libera adesione, ha carattere apartitico, autonomo ed indipendente e senza fini di lucro ed è aperta a tutte le componenti settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle macro, micro, piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi, degli esercenti le attività commerciali. All’assemblea sarà presentata la sede zonale di FenImprese Giffoni Valle Piana e saranno illustrati i temi particolarmente rilevanti per tutte le aziende e professionisti italiani. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria locale, e i vertici provinciali e regionali di FenImprese.