Vietri sul mare per tre giorni” capitale della lettura”:parte venerdi la “3° Fiera del libro di Vietri sul mare”

Saranno tre giorni all’insegna della lettura e della scrittura,quelli che vedranno Vietri sul mare invasa da decine di scrittori e case editrici da ogni parte d’Italia. Parte venerdi 24 maggio,a Marina di Vietri la tre giorni della “Fiera del libro di Vietri sul mare”,giunta quest’anno allla terza edizione e che vedrà la presenza della seguenti case editrici : Regione Toscana,con la presenza di una delegazione della stessa ,insieme ad autori e case editrici , Casa editrice Milena Kids-Caserta(Campania),Graus Edizioni .Napoli ( Campania),Edizioni Il Papavero –Manocalzati –Avellino-(Campania),Officine Zephizo-Amalfi-(Campania),Edizioni Print-Art-Nocera Superione-( Campania).Il Quaderno Edizioni-Boscoreale-(Campania),MR Editori-Caseta(Campania),De Nigris Editori-Aversa(Campania),Nessun Dogma-Milano-(Lombardia),EdizioniARCI-Postiglione-Salerno- (Campania),Jack Edizioni-Napoli.(Campania),Nemapress Edizioni-Roma-Alghero.(Lazio-Sardegna),Leone Editore-Monza-(Lombardia),Oltrepasso-Azianda Editoriale-Manocalzati -Avellino-(Campania).Editrice Domenicana Italiana-Napoli(Campania),1886 Publishing Cava de’ Tirreni (Campania),Falco Editore-Cosenza( Calabria),Galzerano Editore-Casalvelino scalo –Salerno-(Campania),Gruppo MEA Edizioni-Napoli(Campania),Marlin Editori-Cava de’Tirreni (Campania),Argon Edizioni-Napoli(Campania),che porteranno a vietri sulo mare i loro migliori autori .Madrina della manifestazione sarà sara’ Regina Schrecker, Top model, stilista, icona di bellezza ed eleganza senza tempo,la madrina della 3° edizione della “Fiera del libro di Vietri sul Mare”..La sua innata eleganza,abbinata alla sua cultura “mitteleuropea”,che ha riversato a piene mani nelle sue creazioni,ne fanno un personaggio culturale di livello mondiale. Molte le presentazioni di libri che saranno effettuate sia sotto gli stand che all’interno della Torre Bianchi con la presenza di autori che presenteranno i loro libri con il supporto dei giornalisti delle testate madia partner della manifestazione che sono : , : l’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi “Lucio Barone”, Radio Città 105, L’Ora, ArtesTv, Portale Letterario, 360 Web Tv, Resportage, Sensi Comunicazione.. La Fiera del Libro di Vietri sul Mare, oltre ad aderire all’iniziativa “Posto Occupato”, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di genere, per non abbassare l’attenzione verso questo grave problema, proporrà durate l’evento una esposizione di opere d’arte ,dal titolo “Nuda e Viva” mostra organizzata dal Gruppo Artistico “NIMIA – artèssenza”, che offre un percorso emozionale che racconta la donna in tutte le sue sfaccettature, ponendo l’accento in particolar modo sul tema della violenza di genere.Gli artisti che esporranno le loro opere presso la Torre Bianchi per tutta la durata della fiera sono :Giovanna Rispoli – poetessa (Cava de’Tirreni)Manuella Borrelli – pittrice (Napoli)Sara di Costanzo – pittrice (Cava de’Tirreni)Lorenzo Basile – pittore (Sarno)Araphoenix (Anna Fava) – pittrice (Salerno)Barbara Spatuzzi – pittrice (Cava de’Tirreni)Elvira Landi – pittrice (San Cipriano Picentino) Giovanni Boccia – pittore (Striano)Paola Avagliano – pittrice (Cava de’ Tirreni) Paola Siano – pittrice/illustratrice (Salerno)Piero Penna- pittore (Cava de’ Tirreni)Niko Laurino – fotografo (Sant’Angelo le Fratte – Potenza)Rocco Scattino – fotografo (Pisticci (MT)Roberto Salsano –artista –Vietri sul Mare ( SA).Durante al fiera spazio ad ospiti importanti che porteranno il loro contributo culturale alla manifestazione,incontrando i visitatori e parlando di cultura, arte, e letteratura. Tra i più attesi,oltre a Regina Schrecker, Giovanni Bernabei, manager della Lux Vide, fondata dal papà Ettore Bernabei.,Neria De Giovanni, giornalista e saggista, presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari, l’attore, cantante e scrittore Gianni Mauro e Mario Avagliano, scrittore, storico e giornalista. Non mancheranno sotto gli stand laboratori di lettura e di cultura, oltre alle presentazioni,ma anche una attenzione ai ragazzi,ed alla solidarietà con la presebza dei “NasiRossi Clown Therapy” che presenteranno il loro fumetto dedicato ai loro incontri negli ospedali con ragazzi aventi problemi oncoematologici.

La serata finale della domenica sarà dedicata alla finale del “1° PRIMO CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “IMPRONTE DAMARE”,organizzato da Armando de Nigris,che vedrà la presenza di 12 finalisti che giungeranno a Vietri sul mare da ogni parte d’Italia ,con una giuria composta da: Regina Schrecker ,stilista madrina della 3° edizione della “Fiera del libro di Vietri sul Mare”.Giovanni Bernabei, manager della Lux Vide, casa di produzione televisiva e cinematografica italiana,Elisabetta Failla giornalista ,Elena Tempestini giornalista ,Benedetta De Luca –scrittrice ed influencer,Annamaria Ghedina attuale direttrice del giornale lo Strillo,Ida Russo insegnante di letteratura, Nino Daniele già Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e già Sindaco del Comune di Ercolano,Antonio D’Addio docente di italiano, greco e latino, giornalista per riviste nazionali, opinionista e conduttore Radio e Tv,Elvira Venosi poetessa,Livia De Maio Pironti libraia appartenente alla storica famiglia editoriale Tullio Pironti,Armando De Nigris Editore. L’edizione 2024 della “Fiera del Libro di Vietri sul Mare”, patrocinata dalla Regione Toscana, Regione Campania e Pro Loco di Vietri sul Mare,