Grande successo per Un Libro Sotto le Stelle al Masuccio Salernitano, la rassegna prosegue ad agosto e settembre

Si è concluso con un successo di pubblico e consensi il primo appuntamento della XX edizione della rassegna letteraria “Un libro sotto le stelle”, ideata dall’Associazione Meridiani, che ha preso il via il 17 luglio a bordo del traghetto Acquarius della Tra.Vel.Mar.

Il varo della manifestazione è stato affidato al racconto Ariston. La scatola magica di Sanremo di Walter Vacchino e Luca Ammirati per poi proseguire con l’ultimo lavoro del redattore capo vicario della TgRai e Presidente dell’USSI Gianfranco Coppola dal titolo Capitani per sempre. Storie e leggende di campioni con la fascia. Dal Napoli ai grandi club italiani.

I proventi della vendita del libro di Coppola, sono devoluti in beneficenza alla “Casa di Tonia”, progetto solidale sostenuto dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita emerito di Napoli. Conclude. Il primo ciclo degli incontri, si è chiuso con lo scrittore Mario Casillo con i sui romanzi Il rancore di Yukiko e Regina di fiore con la partecipazione del giornalista Franco Buononato.

La conduzione delle serate è stata affidata a Sonia Di Domenico, presenter dell’Associazione Meridiani mentre le letture dei brani sono stati a cura di Silvio Martino, speaker di Rai Radio Live Napoli e l’attore Rosario D’Angelo.

Ormeggiato il traghetto Acquarius, il secondo ciclo degli incontri riparte mercoledì 28 agosto alle ore 20:30, dalla suggestiva piscina dell’hotel Baita del Re Resort di Ottaviano, con l’ultimo lavoro dell’attore Nando Paone dal tiolo Io, Nando Paone. Un’intervista di Ignazio Senatore. Giovedì 29 agosto sarà la volta del generale Vincenzo Parrinello con il libro dal titolo Giochi di pace. L’anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Grande attesa per l’ultimo appuntamento del secondo ciclo con Pino Imperatore con il suo ultimo romanzo I DEMONI DI PAUSILYPON. Napoli 22 a.C. La prima indagine di Virgilio.

Lasciate le pendici del Vesuvio, la rassegna conclude il terzo ed ultimo ciclo degli incontri sulla terrazza panoramica del Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia. Si inizia venerdì 27 settembre con la presentazione del libro Kitemmorto…ascoltando Napoli di Ciro Giustiniani, attore comico e scrittore noto per le sue partecipazioni in trasmissioni televisive di successo come Made in Sud, Mad in Italy e La Domenica più Tradizionale, che ripercorre un viaggio nella lingua napoletana e nelle sue espressioni più significative. Sabato 30 settembre sarà la volta di Angelo Mascolo con il romanzo La stagione dell’ultimo sguardo. Il commissario Vito Annone e il vetturino. La chiusura del terzo ciclo degli incontri è affidata allo scrittore torinese Guido Catalano con Cosa fanno le femmine in bagno?

In occasione dell’edizione 2024 del Campania Libri Festival a cura della Fondazione Campania dei Festival, la manifestazione calerà il sipario il 3 ottobre alle ore 10:30, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia alle ore 10:30.

Con la XX edizione sarà inaugurata la sezione “Memory” per ricordare la professionalità e la dedizione al lavoro degli scrittori che non sono più in vita e che hanno onorato con la loro presenza la rassegna #unlibrosottolestelle. Quest’anno sarà ricordato Franco Di Mare, giornalista e Direttore di Rai3 con un’opera donata dal Maestro Domenico Sepe, nel corso della serata del 30 agosto presso la location la Baita del Re Resort di Ottaviano.

La manifestazione si arricchisce per questa edizione della mostra pittorica dell’artista Walton Zed, considerato tra i più promettenti artisti italiani. Balza subito all’occhio l’originalità della sua ricerca, utilizza modi e tecniche variegate, creando sintesi insospettabili e fluide, a fare da sfondo i colori caratteristici del cinema fantascientifico anni ‘50 e quelli del cinema noir anni ‘20 di cui subisce il fascino delle tonalità, pensieri scritti e disegni fantastici, surreali, onirici. Le sue opere saranno esposte presso la suggestiva location del Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia dal 27 al 29 settembre.

“Un libro sotto le stelle” ideata e promossa dall’Associazione Meridiani – APSS in collaborazione con Travelmar, Circolo Velico Stabia e Baita del Re Resort, si avvale del patrocinio di Rai Campania, Regione Campania, Centro per il libro e la lettura, Amministrazioni comunali di Salerno, di Ottaviano e di Castellammare di Stabia, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Ordine degli Ingegneri di Napoli, CONI Campania, Comitato Regionale Campania L.N.D.-F.I.G.C, Unione Stampa Sportiva Italiana, Centro Sportivo Italiano – Napoli, della collaborazione della Fondazione Campania dei Festival, del sostegno della Camera di Commercio di Salerno e della media partnership dell’emittente televisiva Canale 21, Rai Radio Live Napoli, Radio Punto Zero, del periodico d’informazione il vortice e dell’associazione CanoneInverso – Officina di idee.

Per partecipare agli incontri è d’obbligo la prenotazione (fino ad esaurimento posti) tramite e-mail a info@associazionemeridiani.it o al numero +39 339.7686861.

E’ richiesto l’acquisto del libro (almeno una copia per coppia), i cui proventi sono destinati alle case editrici.

Al termine di ogni appuntamento seguirà un ‘vin d’honneur’ offerto dall’organizzazione. L’arte culinaria e dolciaria è affidata alla sapienza di Alessandro Brigantino e Alfonso Varone del Bar Masuccio e dello Chef Nunzio Illuminato della Baita del Re Resort con la sua brigata.

Per aggiornamenti, info e news consultare la pagina facebook/unlibrosottolestelle/