Questa iniziativa è quella che Carmine Gonnella, direttore organizzativo della nostra Associazione recentemente scomparso, ogni anno organizzava con tutti noi per continuare il dialogo con la scuola e la società, per indagare i processi spesso contraddittori in cui appare sempre più difficile insegnare ed apprendere.

Per non rinunciare alla scuola democratica proponiamo in Di@logo con il territorio una riflessione sugli ultimi provvedimenti legislativi con studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, cittadini e istituzioni. Prendersi cura di chi apprende continua ad essere il nostro obiettivo.

Il nostro è e sarà l’appuntamento annuale che proponiamo per parlare della sua e della nostra scuola, quella che “rimuove gli ostacoli” secondo Costituzione.

Introdurrà i lavori la dirigente Anna Rita Carrafiello, interverranno Caterina Gammaldi , Renzo Stio, Sara Carbone, Luigi Ferraro Francesco d’Assisi Cormino e Anna Armone . Presiede e modera la presidente di “Di@logo” Gilda Ricci.

L’appuntamento è per mercoledì 4 febbraio ore 16,00 presso l’Istituto Superiore “Santa Caterina – Amendola” in via Lazzarelli 12 a Salerno.

Per informazioni : associazionedialogo2020@gmail.com

