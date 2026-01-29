Centinaia di posti di lavoro a rischio: incontro all’ASL

Di
Pietro Pizzolla
-
La nuova gara indetta dall’Asl di Salerno per i servizi di pulizia, ausiliariato e facchinaggio sta aprendo uno scenario estremamente preoccupante: una moltitudine di lavoratrici e lavoratori vede oggi seriamente messo in discussione il proprio posto di lavoro, con possibili pesanti ripercussioni anche sull’intero assetto dei servizi sanitari provinciali.

È quanto evidenziano i rappresentanti istituzionali Gambino, Fabbricatore ed Odierna, che sottolineano come non si tratti solo di una vertenza occupazionale: la perdita di una forza lavoro numerosa, in particolare nel settore della logistica interna e del trasporto dei pazienti autosufficienti, determinerebbe un immediato appesantimento dei carichi di lavoro per il personale sociosanitario, già oggi sottoposto a ritmi intensissimi. Il sistema è ovviamente sotto forte pressione: gli eventuali licenziamenti provocherebbero un effetto a catena su reparti, corsie e servizi, rallentando i percorsi assistenziali e incidendo sulla qualità delle cure.

«Per fare piena luce sulla vicenda – annuncia Fabbricatore – lunedì prossimo saremo presso la Direzione Generale dell’Asl di via Nizza, a Salerno, con l’europarlamentare Alberico Gambino ed il consigliere regionale Sebastiano Odierna, per incontrare il Direttore Generale. Sarà un passaggio fondamentale per fornire ogni supporto disponibile per tutelare i livelli occupazionali e per scongiurare ogni possibile indebolimento dei servizi sanitari sul territorio».

In qualità di componente della Commissione sanità del Consiglio regionale, Sebastiano Odierna conclude: «Vivo con grande disagio l’attuale paralisi delle Commissioni consiliari: se fossero già operative, avrei immediatamente chiesto di iscrivere all’ordine del giorno questa vicenda, per aprire un’istruttoria formale e ascoltare in audizione sindacati, lavoratori e vertici aziendali. Non appena la Commissione sanità sarà messa nelle condizioni di lavorare, mi farò promotore di una iniziativa specifica su questo tema».

«Nel frattempo – assicura Alberico Gambino – continueremo a tenere alta l’attenzione istituzionale e politica, perché non possiamo permettere che tante famiglie restino nell’incertezza e che il diritto alla salute dei cittadini venga messo a rischio».

