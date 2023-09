Scuola, gli auguri di buon nuovo anno scolastico della Flc-Cgil

dalla FLC-CGIL Salerno riceviamo e pubblichiamo

La Segretaria generale Maria Teresa D’Alessio e la FLC CGIL di Salerno rivolgono a studenti, insegnanti, dirigenti e a tutto il personale scolastico i più sinceri auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico.

La formazione delle nuove generazioni è un valore fondamentale e la scuola rappresenta lo strumento principale per la realizzazione dei principi di solidarietà, uguaglianza e libertà sanciti dalla nostra Costituzione.

Il mondo della scuola, ogni giorno, vive le complesse problematiche relative all’educazione e alla formazione, perché quando si parla di scuola, si parla del destino del nostro Paese, delle speranze e delle aspirazioni di migliaia di ragazzi e ragazze che contribuiranno, attraverso il loro personale cammino, all’Italia di domani.

La scuola, insieme alle famiglie, ha il compito di istruire e formare cittadini consapevoli e critici, liberi di pensare, capaci di affrontare le sfide della vita, di dare un senso alle conoscenze trasformandole in competenze. Ne ha bisogno il nostro Paese e ne hanno bisogno più che mai le nostre comunità, strette in una crisi economica e sociale più grave che altrove.

L’anno che si apre presenta molte incertezze, dovute in gran parte ai continui interventi legislativi sul sistema scolastico che si succedono nel tempo, senza il coinvolgimento degli interessati, e che ingenerano confusione e disorientamento.

Un anno che si lascia alle spalle l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi anni, ma che si trova ad affrontare altre difficoltà e tantissime criticità da risolvere, in primo luogo il destino di molte scuole che si avviano al sottodimensionamento e quindi all’accorpamento con realtà diverse, le cui conseguenze sono abbastanza complicate e difficili, non solo sul piano della gestione del personale, ma soprattutto su quello delle conseguenze sociali.

Per questo, come FLC Cgil con la forza di tutta la nostra organizzazione, saremo al vostro fianco in tutte le fasi che scandiranno quest’anno scolastico. Lo saremo nel lavoro quotidiano di tutela dei diritti di tutti attraverso i nostri delegati sindacali e i nostri rappresentanti nelle RSU e lo faremo con tutta la forza di un grande sindacato come la CGIL.

Care colleghe e cari colleghi, di nuovo buon anno scolastico e buon lavoro.

Maria Teresa D’Alessio