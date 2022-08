Scommesse e quote calcio da agosto il palinsesto riprende il volo

Le quote scommesse sportive dopo 2 mesi di pausa tornano a offrire i principali campionati di calcio fra cui ovviamente la Serie A. Agosto sarà quindi un mese attesissimo per gli amanti delle scommesse quote sul calcio. In questo articolo vi diamo tutte le informazioni utili sulle quotazioni scommesse.

Quote calcio, si parte con Premier League e Supercoppa Europea

Le quote calcio oggi sono pronte a tornare ai fatturati di sempre con l’inizio dei principali campionati di calcio. Le prime quote calcio scommesse che torneranno a riempire i palinsesti dei principali siti di betting saranno quelle sulla Premier League. Il campionato inglese che inizia il 5 agosto ha come favoriti nelle scommesse antepost il Manchester City seguito da Liverpool da Chelsea e Tottenham. Nello stesso weekend gli utenti dei siti di quote scommesse calcio scenderanno in campo anche Bundesliga e Ligue 1 con Bayern e PSG che hanno tutte le carte in tavola per riconfermarsi.

Fra le scommesse calcio più attese di inizio agosto ci sono anche quelle sulla Supercoppa Europea, in programma il 10 del mese ad Helsinki. Le quote calcio di questo match vedranno il Real Madrid largamente favorito sull’Eintracht Francoforte. Restando alle quote calcio scommesse sulle coppe europee ci sono da segnalare i turni preliminari di Champions League, Europa League e Conference League, in attesa che scendano in campo nei vari gironi Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina.

Quote calcio scommesse tutto pronto anche per Serie A

Le quote scommesse sportive più attese sui migliori bookmakers come Skiller sono ovviamente quelle sulla Serie A che prenderà il via il 13 agosto. Lo scorso anno i pronostici sulle quote calcio furono totalmente ribaltati dalla vittoria del Milan. Le quotazioni della Serie A 2022/2023 vedono Inter e Juventus favorite con i rossoneri soltanto terzi in lista davanti a Roma e Napoli. Roma che da calendario giocherà a Salerno la prima di campionato in una trasferta sempre molto calda. Ma nel calcio le quote possono cambiare in maniera repentina e vedremo quali indicazioni daranno le prime giornate. Ma le scommesse calcio non sono solo targate Serie A.

Infatti le quote scommesse calcio in agenzia e online vedono il campionato cadetto di B come uno dei campionati più seguiti, sia per la sua incertezza sia per la sua lunghezza vista la presenza dei playoff. Le quote scommesse per la serie cadetta vedranno il calcio d’inizio il 12 agosto in un campionato che al momento hanno Cagliari, Genoa e Parma come favorite alla promozione. Ma sappiamo come la Serie B sia imprevedibile e ogni anno si vede protagonista una sorpresa, come la Cremonese nello scorso campionato.

Agosto sarà quindi il mese della ripresa delle scommesse calcio sui campionati maggiori, in un’annata unica visto che per la prima volta si giocheranno i Mondiali in inverno in Qatar. Ma delle quote scommesse sulla Coppa del Mondo ne parleremo in un prossimo aggiornamento.